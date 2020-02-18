Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь заранее забронированным трансфером от/до санкт-петербургского аэропорта Пулково
Устройтесь поудобнее и отдохните, пока профессиональный водитель безопасно отвезет вас к месту назначения
Прокатитесь на просторном и комфортабельном внедорожнике, рассчитанном на 3-4 пассажиров
Воспользуйтесь услугой трансфера в любое время суток
Заранее забронируйте трансфер на полноразмерном внедорожнике между аэропортом Пулково и вашим отелем в центре Санкт-Петербурга. Стоимость 2-часового трансфера указана за группу до 4 пассажиров. Услуга предоставляется круглосуточно.
Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.
Вскоре вы будете на пути к пункту назначения, а по дороге водитель посоветует вам куда сходить, где поесть и многое другое!
Полноразмерный внедорожник, на котором осуществляется трансфер, оснащен кожаным салоном и позволяет комфортно перевозить 3-4 взрослых пассажиров и до 8 предметов багажа. За дополнительных пассажиров или чемоданы доплата не взимается.
Ответы на вопросы
Что входит
Переезды на полноразмерном внедорожнике
Профессиональный англоязычный водитель
Трансфер «от двери до двери»
Услуга встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале
Помощь с багажом
Что не входит
Сборы
Стоимость парковки в городе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
7
3
1
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anne
18 фев 2020
(Ирландия)
Было так приятно встретить с большой улыбкой Эллен, нашего водителя. Она ждала нас в зале прилета. Чистая и удобная поездка в наш отель, 35 минут в час пик, Эллен была спокойной и осторожной. Я определенно рекомендую эту услугу. Энн
L
Louise
4 фев 2020
(Великобритания)
Легко забронировать, общение до полета было хорошим с электронным письмом, содержащим подробную информацию о том, что делать по прибытии и что делать, если вы задержались Николай был очень дружелюбен, и у нас была интересная и актуальная беседа по дороге к месту назначения и мы узнали кое-что о Санкт-Петербурге.
R
Ray
23 сен 2019
(Мальта)
We arrived very early on Thursday morning and as soon as we exited the airport, we found a smart young lady waiting for us holding a card with my name written on it. After introducing ourselves, she led us out of the airport and took us to a Nissan 4 x 4 vehicle - it was spotlessly clean. She took it upon herself to load our two heavy baggages and whilst driving us to our hotel, she took the trouble to explain to us her impressions of the city and the monuments and buildings which we drove in front of - Once we arrived at our hotel, she unloaded our baggages and kindly asked us if she could be of further assistance following which she saluted us and got into the vehicle and drove away. If i were to visit St Petersburg, i will book with her company again - Tried, Tested and Personally Certified.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга