Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7

Воспользуйтесь безопасным и удобным трансфером между аэропортом Пулково

5
132 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Воспользуйтесь безопасным и удобным трансфером между аэропортом Пулково и центром Санкт-Петербурга с профессиональным водителем за рулем.

В предложение входит трансфер от/до аэропорта Пулково, а также услуги водителя в центре Санкт-Петербурга.
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Аэропорт Пулково - центр Санкт-Петербурга: трансфер 24 / 7
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь заранее забронированным трансфером от/до санкт-петербургского аэропорта Пулково
  2. Устройтесь поудобнее и отдохните, пока профессиональный водитель безопасно отвезет вас к месту назначения
  3. Прокатитесь на просторном и комфортабельном внедорожнике, рассчитанном на 3-4 пассажиров
  4. Воспользуйтесь услугой трансфера в любое время суток
Заранее забронируйте трансфер на полноразмерном внедорожнике между аэропортом Пулково и вашим отелем в центре Санкт-Петербурга. Стоимость 2-часового трансфера указана за группу до 4 пассажиров. Услуга предоставляется круглосуточно.
Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.
Вскоре вы будете на пути к пункту назначения, а по дороге водитель посоветует вам куда сходить, где поесть и многое другое!
Полноразмерный внедорожник, на котором осуществляется трансфер, оснащен кожаным салоном и позволяет комфортно перевозить 3-4 взрослых пассажиров и до 8 предметов багажа. За дополнительных пассажиров или чемоданы доплата не взимается.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на полноразмерном внедорожнике
  • Профессиональный англоязычный водитель
  • Трансфер «от двери до двери»
  • Услуга встречи в аэропорту или на железнодорожном вокзале
  • Помощь с багажом
Что не входит
  • Сборы
  • Стоимость парковки в городе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
7
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
18 фев 2020
(Ирландия)
Было так приятно встретить с большой улыбкой Эллен, нашего водителя. Она ждала нас в зале прилета. Чистая и удобная поездка в наш отель, 35 минут в час пик, Эллен была спокойной и осторожной. Я определенно рекомендую эту услугу. Энн
L
4 фев 2020
(Великобритания)
Легко забронировать, общение до полета было хорошим с электронным письмом, содержащим подробную информацию о том, что делать по прибытии и что делать, если вы задержались Николай был очень дружелюбен, и у нас была интересная и актуальная беседа по дороге к месту назначения и мы узнали кое-что о Санкт-Петербурге.
R
23 сен 2019
(Мальта)
We arrived very early on Thursday morning and as soon as we exited the airport, we found a smart young lady waiting for us holding a card with my name written on it. After introducing ourselves, she led us out of the airport and took us to a Nissan 4 x 4 vehicle - it was spotlessly clean. She took it upon herself to load our two heavy baggages and whilst driving us to our hotel, she took the trouble to explain to us her impressions of the city and the monuments and buildings which we drove in front of - Once we arrived at our hotel, she unloaded our baggages and kindly asked us if she could be of further assistance following which she saluted us and got into the vehicle and drove away. If i were to visit St Petersburg, i will book with her company again - Tried, Tested and Personally Certified.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚘ТрансферТранспортТрансферы из аэропортаИндивидуальные трансферыМеждународный аэропорт Пулково🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 2 чел.
4.7
22
2 975
за 1-2 чел.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге
Трансфер из / в аэропорт Пулково
Индивидуально
для 4 чел.
3.8
5
1 875
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Пулково
🚘 Трансфер
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пулково позволит добраться до любого отеля Санкт-Петербурга максимально быстро
по договоренности
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
13
6 000
за 1-5 чел.
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
по договоренности
Полет над центром Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
58 000
за 1-3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
🚁 На вертолёте
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
В любое время по договоренности
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Индивидуально
для 6 чел.
5
7
4 600
за 1-6 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚘 Трансфер
🚗 На машине
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
3 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Индивидуально
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
👣 Пешеходная
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
Вы можете выбрать любое удобное время
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
В группе
до 10 чел.
4.4
34
1 350
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
Автобусная экскурсия по центру Петербурга, которая подстраивается под вас
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Входной билет
3.6
123
2 000
за 1 чел.
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус,
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Индивидуально
для 3 чел.
3.5
6
2 500
за 1-3 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
🚘 Трансфер
👣 Пешеходная
С комфортом добраться из Пулково до отеля и познакомиться с достопримечательностями города
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Первый раз в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 4 чел.
6 500
за 1-4 чел.
Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург
30 ноя
ещё...
Согласно расписанию в календаре
Прогулка по центру Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 10 чел.
5
12
3 000
за 1-10 чел.
Прогулка по центру Санкт-Петербурга
Программу нашего путешествия по Петербургу мы согласовываем совместно
Сб, вскр., пн. в любое время
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Входной билет
9 450
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Воспользуйтесь возможностью услышать увлекательную историю еврейской жизни
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...

Taxi812 проводит ещё 1 экскурсию

Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
Индивидуально
для 4 чел.
5
30
3 063
за 1-4 чел.
Санкт-Петербург: трансфер из центра в аэропорт Пулково
🚘 Трансфер
Воспользуйтесь трансфером в Санкт-Петербурге с профессиональным водителем
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺