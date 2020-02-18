Заранее забронируйте трансфер на полноразмерном внедорожнике между аэропортом Пулково и вашим отелем в центре Санкт-Петербурга. Стоимость 2-часового трансфера указана за группу до 4 пассажиров. Услуга предоставляется круглосуточно.

Профессиональный водитель встретит вас у выхода из зоны прилета и поможет приятно начать отдых в Санкт-Петербурге, доставив вас к пункту назначения.

Вскоре вы будете на пути к пункту назначения, а по дороге водитель посоветует вам куда сходить, где поесть и многое другое!

Полноразмерный внедорожник, на котором осуществляется трансфер, оснащен кожаным салоном и позволяет комфортно перевозить 3-4 взрослых пассажиров и до 8 предметов багажа. За дополнительных пассажиров или чемоданы доплата не взимается.