16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории питерских крыш

По старинной черновой лестнице мы поднимемся на 7 этаж и через чердак выйдем на крышу. Вот где можно почувствовать настоящую атмосферу Петербурга! Вы прогуляетесь по яркой металлической крыше, сделаете отличные фотографии и узнаете интересные детали из истории города. Мы расскажем всё самое интересное о петербургских крышах и башнях МПВО (местной противовоздушной обороны). На нашей крыше расположилась одна из таких башенок, которую местные художники превратили в арт-объект и разрисовали под телефонную будку TARDIS из сериала «Доктор Кто».

Увидеть город с высоты

Прогулка по крыше позволит вам взглянуть на Петербург с высоты птичьего полета и насладиться его невероятными панорамами. Перед нами раскинутся главные достопримечательности города: Троицкий и Исаакиевский соборы, крыша Зимнего дворца и стадион Зенит-Арена, Петропавловская крепость и другие знаковые места исторического центра Петербурга.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам от 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с высоты и рассмотреть его глазами местных жителей.