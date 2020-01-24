16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательная экскурсия для тех, кто хочет увидеть Петербург с высоты!

Роман
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Роман – экскурсионное агентство
Приглашаем вас на прогулку по крышам Санкт-Петербурга — безопасную и полностью легальную.

С помощью опытных гидов и инструкторов вы увидите атмосферные городские панорамы, узнаете новые детали из истории северной столицы и прикоснетесь к настоящему Петербургу.

Готовы? Тогда отправляемся за новыми впечатлениями, удивительными историями и прекрасными фотоснимками!
700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 15 человек
Встреча рядом с метро Пл.Восстания
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У этой экскурсии16 отзывов
4.63
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше

Что вас ожидает

Истории питерских крыш
По старинной черновой лестнице мы поднимемся на 7 этаж и через чердак выйдем на крышу. Вот где можно почувствовать настоящую атмосферу Петербурга! Вы прогуляетесь по яркой металлической крыше, сделаете отличные фотографии и узнаете интересные детали из истории города. Мы расскажем всё самое интересное о петербургских крышах и башнях МПВО (местной противовоздушной обороны). На нашей крыше расположилась одна из таких башенок, которую местные художники превратили в арт-объект и разрисовали под телефонную будку TARDIS из сериала «Доктор Кто».

Увидеть город с высоты
Прогулка по крыше позволит вам взглянуть на Петербург с высоты птичьего полета и насладиться его невероятными панорамами. Перед нами раскинутся главные достопримечательности города: Троицкий и Исаакиевский соборы, крыша Зимнего дворца и стадион Зенит-Арена, Петропавловская крепость и другие знаковые места исторического центра Петербурга.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам от 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с высоты и рассмотреть его глазами местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсию проводят лучшие гиды города, опытные альпинисты и инструкторы. Мы используем самое надежное оборудование для обеспечения безопасности всех участников.
  • Крыша полностью оборудована для безопасного посещения, проверена и одобрена МЧС и надзорными органами.
  • Каждому участнику выдается каска (можно будет снять после подъема на крышу), бинокль, а во время дождя – дождевик.
  • Дети от 12 лет могут посетить крышу только в присутствии родителей.
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше
Безопасная прогулка по петербургской крыше

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура рядом с метро Пл.Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роман
Роман
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся исключительно на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Все было на высшем уровне
10 января 2020
Экскурсия прошла просто на ура!! Даже не смотря на то, что был дождь. Экскурсовод был вежлив и общителен, было интересно его слушать. Всем рекомендую!! А ещё нас угостили тёплым чаем и подарили магнитик:)
2 сентября 2019
Великолепная экскурсия. Экскурсовод Владимир очень доходчиво и интересно все рассказывал. Очень понравилось. Всем рекомендую
21 августа 2019
This small adventure on roofs is mainly for groups from 4 people and up.Not much climbing and parcouring️😁.Safe.Superb view and cool historical overview.
17 июня 2019
Очень понравилось!
5 апреля 2019
Я опоздала к назначенному времени - мне предложили другое время и провели экскурсию специально для меня :)
Было очень интересно - время пролетело незаметно. Техника безопасности также на высоте!
30 января 2019
Прошло все замечательно ,гид отлично разбирается в теме ,интересно рассказал и провёл экскурсию . Открывается прекрасный вид на городские крыши ,дали бинокль в который можно рассмотреть ещё больше всего ! Всем советую эту экскурсию
21 июля 2018
Мне очень понравилось.
6 июля 2018
Экскурсия заказывалась на группу 2 человека, в итоге нас присоединили еще к четверым.
Экскурсовод абсолютно не подготовлен ни к интересному рассказу, ни к готовности отвечать на наши вопросы. Абсолютно скучная, пресная неинформативная прогулка. Однозначно НЕ рекомендую.
26 июня 2018
Отличная экскурсия. Двор колодец, черный ход доходного дома. Пост ПВО. Все интересно. Выдаются каски, есть дождевики, питьевая вода. Главное - есть бинокли, можно рассмотреть город в деталях
Ещё 6 отзывов

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