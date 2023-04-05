Билет на крейсер «Аврора»

Попасть без очереди на борт легендарного корабля и открыть его героическую историю

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Ответы на вопросы
Участие в трёх войнах, передовое оснащение своего времени, знаменитый холостой выстрел — вас ждёт бронебойный крейсер «Аврора». Вы узнаете, «что же ему снится» и познакомитесь с технической «начинкой».

Рассмотрите палубы и архивные фотографии, увидите машинное отделение и представите, как морякам жилось на этом судне.
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
Билет на крейсер «Аврора»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Проход без очереди на крейсер «Аврора»: осмотр экспозиции во внутренних помещениях (в том числе возможность увидеть машинное и котельное отделения), знакомство с палубами и образцами вооружения.

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите фамилию и имя человека, на которого оформляется заказ
  • После бронирования вам на почту придёт входной билет — его нужно обязательно распечатать перед посещением!
  • Проход действителен только на день, указанный в билете
  • Попасть в музей можно в любое время в рамках графика работы музея (на время, указанное в билете, можно не ориентироваться)
  • Обратите внимание: билеты не подлежат возврату

Время работы музея на крейсере «Аврора»

Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00 (вход до 17:15)
Понедельник и вторник — выходные

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у крейсера «Аврора»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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