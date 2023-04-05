Попасть без очереди на борт легендарного корабля и открыть его героическую историю
Участие в трёх войнах, передовое оснащение своего времени, знаменитый холостой выстрел — вас ждёт бронебойный крейсер «Аврора». Вы узнаете, «что же ему снится» и познакомитесь с технической «начинкой».
Рассмотрите палубы и архивные фотографии, увидите машинное отделение и представите, как морякам жилось на этом судне.
Рассмотрите палубы и архивные фотографии, увидите машинное отделение и представите, как морякам жилось на этом судне.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
Проход без очереди на крейсер «Аврора»: осмотр экспозиции во внутренних помещениях (в том числе возможность увидеть машинное и котельное отделения), знакомство с палубами и образцами вооружения.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании укажите фамилию и имя человека, на которого оформляется заказ
- После бронирования вам на почту придёт входной билет — его нужно обязательно распечатать перед посещением!
- Проход действителен только на день, указанный в билете
- Попасть в музей можно в любое время в рамках графика работы музея (на время, указанное в билете, можно не ориентироваться)
- Обратите внимание: билеты не подлежат возврату
Время работы музея на крейсере «Аврора»
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00 (вход до 17:15)
Понедельник и вторник — выходные
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у крейсера «Аврора»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Крейсер «Аврора» — Организатор в Санкт-Петербурге
Сегодня крейсер «Аврора» — часть Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого в Петербурге. Мы предлагаем вам посетить легендарное судно, которое не раз прославилось в российской истории и теперь навсегда пришвартовано у Петроградской набережной. Электронный билет позволит вам пройти без очереди: познакомиться с интересной экспозицией в помещениях и исследовать палубы.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Билеты
Можно с детьми
Для пенсионеров
Музеи
Крейсер Аврора
Популярные места
Военные
Для студентов
Проход без очереди
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Входной билет
Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Минуя длинные очереди, попасть в Главный музейный комплекс и насладиться шедеврами искусства
у Зимнего дворца (Дворцовая наб. , д. 34)
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
500₽ за билет
Входной билет
Кунсткамера
Билет в Кунсткамеру
Осмотреть коллекцию диковинок и этнографические экспонаты музея, минуя длинные очереди
в здании Кунсткамеры
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
400₽ за билет
Входной билет
Эрмитаж
Билет в Главный штаб Эрмитажа
Попасть на выставку без очереди и впечатлиться творениями импрессионистов и модернистов
у Главного штаба (Дворцовая пл. , 6 / 8)
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
500₽ за билет
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании