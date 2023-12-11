Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города
У вас есть редкий шанс: увидеть под изысканной обёрткой Петербурга 19-20 веков грязный бандитский мир. И сопоставить: последнюю дуэль в русской литературе — и загадочное убийство. Братство «Могучей кучки» — и покинутость утопленников Мойки. Роскошные чтения поэтов Серебряного века — их пагубные пристрастия и декаданс. Два Петербурга за 1 день? Нет, это не слишком.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся от Театральной площади по проходным дворам и знаменитым улицам, мимо роскошного здания Итальянского консульства и Никольского собора — к Семимостью Грибоедовского канала и набережной Мойки.
Будем рассматривать не только здания Санкт-Петербурга, но и его историю 19-20 века с диаметральных сторон: убийство Распутина и фон Зона, упадничество поэтов и расцвет Серебряного века, богемный взлёт и бандитский разгул.
Вы увидите:
- закоулки, где торговали людьми
- места силы русских поэтов
- мост, где поклонницы вздыхали, думая о Блоке
- и мост, где было совершено самое грязное преступление 19 века
- действующую психбольницу, где в своё время лежали Хармс и Бродский
Узнаете:
- сплетни и интриги богемного петербургского мира
- пароли и явки самых злачных кабаков города на Неве
Сравните:
- монументальность Мариинского театра и доходные дома, где выживали самые бедные слои населения
- роскошь барочного Никольского морского собора и неухоженные подворотни, где скрывались «громилы»
Чтобы сполна насладиться красотой зимнего Санкт-Петербурга и не замёрзнуть, у нас будет недолгий перерыв на горячий кофе в середине экскурсии в уютном кафе.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+, дети не допускаются даже в сопровождении взрослых
- Возможно индивидуальное бронирование экскурсии с посещением кабаков, что особенно актуально в зимнее время
- Чай/кофе не входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Театральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Салют! Я петербургский поэт Лёша Виниченко, организатор масштабных поэтических мероприятий, фронтмен музыкальной группы «Прочь», профессиональный гид уже 5 лет и магистр антропологии. Я обожаю исследовать самые тёмные и порочные уголки лучшего города на планете. И хочу делиться этим с вами!
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