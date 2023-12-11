Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Поэты и бандиты, тьма и декаданс - сравнить две стороны одного города

У вас есть редкий шанс: увидеть под изысканной обёрткой Петербурга 19-20 веков грязный бандитский мир. И сопоставить: последнюю дуэль в русской литературе — и загадочное убийство. Братство «Могучей кучки» — и покинутость утопленников Мойки. Роскошные чтения поэтов Серебряного века — их пагубные пристрастия и декаданс. Два Петербурга за 1 день? Нет, это не слишком.
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
Богемный и бандитский Петербург - групповая экскурсия
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся от Театральной площади по проходным дворам и знаменитым улицам, мимо роскошного здания Итальянского консульства и Никольского собора — к Семимостью Грибоедовского канала и набережной Мойки.

Будем рассматривать не только здания Санкт-Петербурга, но и его историю 19-20 века с диаметральных сторон: убийство Распутина и фон Зона, упадничество поэтов и расцвет Серебряного века, богемный взлёт и бандитский разгул.

Вы увидите:

  • закоулки, где торговали людьми
  • места силы русских поэтов
  • мост, где поклонницы вздыхали, думая о Блоке
  • и мост, где было совершено самое грязное преступление 19 века
  • действующую психбольницу, где в своё время лежали Хармс и Бродский

Узнаете:

  • сплетни и интриги богемного петербургского мира
  • пароли и явки самых злачных кабаков города на Неве

Сравните:

  • монументальность Мариинского театра и доходные дома, где выживали самые бедные слои населения
  • роскошь барочного Никольского морского собора и неухоженные подворотни, где скрывались «громилы»

Чтобы сполна насладиться красотой зимнего Санкт-Петербурга и не замёрзнуть, у нас будет недолгий перерыв на горячий кофе в середине экскурсии в уютном кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+, дети не допускаются даже в сопровождении взрослых
  • Возможно индивидуальное бронирование экскурсии с посещением кабаков, что особенно актуально в зимнее время
  • Чай/кофе не входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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