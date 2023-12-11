У вас есть редкий шанс: увидеть под изысканной обёрткой Петербурга 19-20 веков грязный бандитский мир. И сопоставить: последнюю дуэль в русской литературе — и загадочное убийство. Братство «Могучей кучки» — и покинутость утопленников Мойки. Роскошные чтения поэтов Серебряного века — их пагубные пристрастия и декаданс. Два Петербурга за 1 день? Нет, это не слишком.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся от Театральной площади по проходным дворам и знаменитым улицам, мимо роскошного здания Итальянского консульства и Никольского собора — к Семимостью Грибоедовского канала и набережной Мойки.

Будем рассматривать не только здания Санкт-Петербурга, но и его историю 19-20 века с диаметральных сторон: убийство Распутина и фон Зона, упадничество поэтов и расцвет Серебряного века, богемный взлёт и бандитский разгул.

Вы увидите:

закоулки, где торговали людьми

места силы русских поэтов

мост, где поклонницы вздыхали, думая о Блоке

и мост, где было совершено самое грязное преступление 19 века

действующую психбольницу, где в своё время лежали Хармс и Бродский

Узнаете:

сплетни и интриги богемного петербургского мира

пароли и явки самых злачных кабаков города на Неве

Сравните:

монументальность Мариинского театра и доходные дома, где выживали самые бедные слои населения

роскошь барочного Никольского морского собора и неухоженные подворотни, где скрывались «громилы»

Чтобы сполна насладиться красотой зимнего Санкт-Петербурга и не замёрзнуть, у нас будет недолгий перерыв на горячий кофе в середине экскурсии в уютном кафе.

Организационные детали