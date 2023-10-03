Открыть алкогольную историю города и посетить 6 необычных заведений (в мини-группе)
Наша команда знает и любит барную культуру этого города! И мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу пьяных приключений Петербурга 19 и 20 веков. Вы посетите лучшие бары и рюмочные, где попробуете вкусные настойки.
Узнаете, как алкоголь влиял на общество и культуру, познакомитесь с традициями пития в прошлом и пополните коллекцию классных мест.
Узнаете, как алкоголь влиял на общество и культуру, познакомитесь с традициями пития в прошлом и пополните коллекцию классных мест.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
6 уникальных баров
У нашей команды более четырёх лет опыта работы в заведениях Питера, мы знаем, что такое культура еды и алкоголя. Для этого тура мы отобрали шесть баров, которые вас удивят: в каждом вы узнаете о его концепции и попробуете по одной настойке. План такой:
- Бар с лучшими настойками города
- Советская рюмочная
- Литературный бар
- Потайной бар в проходном дворе
- Шок-бар (не раскрываем секрет для вау-эффекта)
- Бар в парадной с сохранившейся майоликой и масонскими символами
Культура пития — вчера и сегодня
В барах и во время переходов между ними мы расскажем, как пили в России в прошлом и как эта тема развивается в современном Питере. Вы услышите:
- Об известных почитателях алкоголя и скандалах с его чрезмерным употреблением
- Как появились настойки и какие традиции с ними связаны
- Как в Петербурге кутили студенты, гвардейцы и купцы и как поливали мостовые дорогим вином
- Как пили русские писатели и поэты
- Про алкоголь в СССР: как появился знаменитый «Ёрш», чем любили закусывать беленькую и как правильно «сообразить на троих»
Мы с радостью посоветуем и другие интересные заведения, где можно продолжить вечер!
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- В стоимость включено 6 шотов настоек (по 1 в каждом заведении), дополнительный алкоголь вы можете покупать в заведениях по желанию самостоятельно
- Ведущим этого мероприятия буду я или другой гид из нашей команды
- По индивидуальному запросу можем изменить для вас программу и заведения в нашем туре (обсуждаем в переписке)
в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша команда гидов уже 4 года радует гостей Санкт-Петербурга своими небанальными прогулками по городу. Мы влюблены в наш Питер и считаем его произведением искусства. Мы хотим, чтобы как можно больше людей посмотрели на город под другим углом, гораздо глубже и интереснее.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
3 окт 2023
Понравилось ВСЁ! До сих пор сижу в рюмочной…
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