Наша команда знает и любит барную культуру этого города! И мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу пьяных приключений Петербурга 19 и 20 веков. Вы посетите лучшие бары и рюмочные, где попробуете вкусные настойки. Узнаете, как алкоголь влиял на общество и культуру, познакомитесь с традициями пития в прошлом и пополните коллекцию классных мест.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

6 уникальных баров

У нашей команды более четырёх лет опыта работы в заведениях Питера, мы знаем, что такое культура еды и алкоголя. Для этого тура мы отобрали шесть баров, которые вас удивят: в каждом вы узнаете о его концепции и попробуете по одной настойке. План такой:

Бар с лучшими настойками города

Советская рюмочная

Литературный бар

Потайной бар в проходном дворе

Шок-бар (не раскрываем секрет для вау-эффекта)

Бар в парадной с сохранившейся майоликой и масонскими символами

Культура пития — вчера и сегодня

В барах и во время переходов между ними мы расскажем, как пили в России в прошлом и как эта тема развивается в современном Питере. Вы услышите:

Об известных почитателях алкоголя и скандалах с его чрезмерным употреблением

Как появились настойки и какие традиции с ними связаны

Как в Петербурге кутили студенты, гвардейцы и купцы и как поливали мостовые дорогим вином

Как пили русские писатели и поэты

Про алкоголь в СССР: как появился знаменитый «Ёрш», чем любили закусывать беленькую и как правильно «сообразить на троих»

Мы с радостью посоветуем и другие интересные заведения, где можно продолжить вечер!

Организационные детали