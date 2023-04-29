За 3 дня вы побываете в знаменитых пригородах Санкт-Петербурга — городе-крепости Кронштадте и императорской резиденции Петергофе.



Прогуляетесь по самому Петербургу и посмотрите на крепость, с которой и началось когда-то строительство города. Полюбуетесь жемчужинами архитектуры, желающие прокатятся на теплоходе по рекам и каналам.



А во второй день вы сами решите, куда отправиться: на берег Финского залива в старинный Выборг и живописный парк Монрепо или в красавицу-Карелию с её водопадами и каньонами в легендарном парке «Рускеала».