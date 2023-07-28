Познакомимся с гастрономическим Санкт-Петербургом со времён Петра Великого до начала 20 века.



Посетим ресторан с лучшими образцами аристократической русской кухни, который когда-то был обязательным для посещения у всех гостей города.



Попробуем «мильфёй» из гребешков и стерлядь под соусом из раков в «Банкетах Романовых» и ряд блюд в «Recolte».



Насладимся вечерним круизом на теплоходе по Неве и посмотрим на балет «Корсар» из партера в Михайловском театре.



Прогуляемся по залам, где устраивали торжества с танцами, узнаем об особенностях сервировки императорского стола, посетим музей Фаберже и Елисеевский магазин.