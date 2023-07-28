Посетить место, где обедал Гоголь, попробовать блюда императорского стола и сходить в театр
Познакомимся с гастрономическим Санкт-Петербургом со времён Петра Великого до начала 20 века.
Посетим ресторан с лучшими образцами аристократической русской кухни, который когда-то был обязательным для посещения у всех гостей города.
Попробуем «мильфёй» из гребешков и стерлядь под соусом из раков в «Банкетах Романовых» и ряд блюд в «Recolte».
Насладимся вечерним круизом на теплоходе по Неве и посмотрим на балет «Корсар» из партера в Михайловском театре.
Прогуляемся по залам, где устраивали торжества с танцами, узнаем об особенностях сервировки императорского стола, посетим музей Фаберже и Елисеевский магазин.
Посетим ресторан с лучшими образцами аристократической русской кухни, который когда-то был обязательным для посещения у всех гостей города.
Попробуем «мильфёй» из гребешков и стерлядь под соусом из раков в «Банкетах Романовых» и ряд блюд в «Recolte».
Насладимся вечерним круизом на теплоходе по Неве и посмотрим на балет «Корсар» из партера в Михайловском театре.
Прогуляемся по залам, где устраивали торжества с танцами, узнаем об особенностях сервировки императорского стола, посетим музей Фаберже и Елисеевский магазин.
Ближайшие даты:
28
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Kravt Nevsky Hotel & SPA» 4*, с 13:00 до 14:30Завершение: Санкт-Петербург, холл отеля «Kravt Nevsky Hotel & SPA» 4*, не ранее 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1222 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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