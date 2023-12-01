Посетить два самых известных храма Петербурга и узнать, почему Спас на Крови - Спас на картошке
Исаакиевский собор и Спас на Крови — свидетели знаковых исторических событий.
Вы побываете в каждом и узнаете, почему один из них много раз перестраивали, как делали мозаику для украшения этих зданий и какие цари связаны с их судьбой.
Между посещением соборов вы прогуляетесь по городу — и услышите, для чего построили Невский проспект и мог ли крепостной быть архитектором.
Вы побываете в каждом и узнаете, почему один из них много раз перестраивали, как делали мозаику для украшения этих зданий и какие цари связаны с их судьбой.
Между посещением соборов вы прогуляетесь по городу — и услышите, для чего построили Невский проспект и мог ли крепостной быть архитектором.
Ближайшие даты:
1
дек
дек
8
дек
дек
15
дек
дек
22
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии в храмах вы:
- Узнаете, почему Исаакиевский собор перестраивали несколько раз
- Увидите модель уникальных лесов, с помощью которых ставили колонны Исаакия
- Услышите, как изготавливали мозаику для декора обоих соборов
- Поймёте, почему местные жители называли Спас на Крови Спасом на картошке
- Услышите легенды об архитекторах и царях, чьи имена связаны с судьбой храмов
По пути от одного храма до другого мы расскажем о самых необычных и интересных зданиях и их истории. На прогулке, которая займёт около 30 минут, вы узнаете:
- Как и для чего строили Невский проспект
- Где встречались поэты, художники и музыканты Петербурга
- Кто построил Строгановский дворец и какую роль сыграл А. С. Строганов в строительстве Казанского собора
- Правда ли, что главный архитектор Казанского собора Воронихин был крепостным графа Строганова
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в оба храма — 900 руб. /взрослый, 400 руб. /детский
- По желанию можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в пятницу в 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Исаакиевского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 14:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — команда увлечённых гидов, которые очень любят Петербург. В нашем арсенале не только классические экскурсии, но и не совсем стандартные. Нам есть что рассказать!
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