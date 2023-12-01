Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить два самых известных храма Петербурга и узнать, почему Спас на Крови - Спас на картошке

Исаакиевский собор и Спас на Крови — свидетели знаковых исторических событий.

Вы побываете в каждом и узнаете, почему один из них много раз перестраивали, как делали мозаику для украшения этих зданий и какие цари связаны с их судьбой.

Между посещением соборов вы прогуляетесь по городу — и услышите, для чего построили Невский проспект и мог ли крепостной быть архитектором.
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Исаакиевский собор и Спас на Крови в мини-группе
Ближайшие даты:
1
дек
8
дек
15
дек
22
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии в храмах вы:

  • Узнаете, почему Исаакиевский собор перестраивали несколько раз
  • Увидите модель уникальных лесов, с помощью которых ставили колонны Исаакия
  • Услышите, как изготавливали мозаику для декора обоих соборов
  • Поймёте, почему местные жители называли Спас на Крови Спасом на картошке
  • Услышите легенды об архитекторах и царях, чьи имена связаны с судьбой храмов

По пути от одного храма до другого мы расскажем о самых необычных и интересных зданиях и их истории. На прогулке, которая займёт около 30 минут, вы узнаете:

  • Как и для чего строили Невский проспект
  • Где встречались поэты, художники и музыканты Петербурга
  • Кто построил Строгановский дворец и какую роль сыграл А. С. Строганов в строительстве Казанского собора
  • Правда ли, что главный архитектор Казанского собора Воронихин был крепостным графа Строганова

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в оба храма — 900 руб. /взрослый, 400 руб. /детский
  • По желанию можно подняться на колоннаду Исаакиевского собора — 300 руб. /чел.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в пятницу в 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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