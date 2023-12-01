Исаакиевский собор и Спас на Крови — свидетели знаковых исторических событий.



Вы побываете в каждом и узнаете, почему один из них много раз перестраивали, как делали мозаику для украшения этих зданий и какие цари связаны с их судьбой.



Между посещением соборов вы прогуляетесь по городу — и услышите, для чего построили Невский проспект и мог ли крепостной быть архитектором.