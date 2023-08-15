Легендарные фонтаны и дворцовый комплекс - в компании профессионального гида-краеведа
А также по желанию посетите первый в России Эрмитаж и другие дворцовые сооружения музея-заповедника.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🔷 Мы поговорим о том, как тесно связана история Петербурга и Петергофа и как знаменитый пригород отражает эпохи в их художественных проявлениях.
🔷 Гуляя по аллеям Нижнего парка, представим, как здесь прохаживались великие исторические личности. Мысленно вместе с ними оценим кропотливую работу мастеров, создавших один из самых ярких дворцово-парковых комплексов 18 века.
🔷 Я подробно расскажу о фонтанах, которые до сих пор работают без насосов и электричества. А спустившись в грот под дворцом, вы увидите сложную систему трубопроводов, питающих фонтаны.
🔷 Посетим парадные залы восстановленного дворца, кабинет Петра I и по желанию заглянем во дворец Петра I Монплезир.
🔷 Также мы можем подняться на смотровую площадку собора Петра и Павла, с которой открывается великолепный вид на окрестности, включая Ольгин пруд.
🔷 А ещё я могу организовать посещение водоподводящей системы фонтанов (это место находится на удалении от центральной части комплекса и посещается редко). Покажу, как всё устроено и расскажу, за счёт чего приводится в движение вся система фонтанов.
Интересные факты и открытия
Вы отыщете место, где стоял солдатом на посту будущий великий полководец Суворов. Узнаете, где в России возникла первая картинная галерея. Выясните, почему по утрам Николай I приходил в Монплезир со своим пуделем. Как из резиденции Петергоф превратился в загородный клуб? Где в Петергофе находится уголок Франции, которого сейчас нет в самой Франции? Ответы на все эти вопросы ждут нас на экскурсии!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz V-class
- Дополнительные расходы: вход в Нижний парк — 600 руб. с человека; во дворец — 600 руб. с человека; в павильон Марли — 350 руб. с человека, в Банный корпус — 350 руб. с человека, в гроты Большого каскада — 300 руб. с человека, в Особую кладовую — 300 руб. с человека.
- Билеты нужно приобрести для вашей группы и для гида
- Возможна расширенная версия программы с посещением других исторических мест в окрестностях Петербурга — детали уточняйте при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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