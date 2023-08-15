Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes

Легендарные фонтаны и дворцовый комплекс - в компании профессионального гида-краеведа

4.4
5 отзывов
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В путешествии по Северному Версалю вы перенесётесь в эпоху строительства и расцвета грандиозного ансамбля. Я познакомлю вас с историей Петергофа и его главной визитной карточкой — фонтанами. Вы пройдёте по стопам императоров и оцените парадные интерьеры дворца.

А также по желанию посетите первый в России Эрмитаж и другие дворцовые сооружения музея-заповедника.
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
Из Петербурга в Петергоф - на минивэне Mercedes
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Описание

Что вас ожидает

🔷 Мы поговорим о том, как тесно связана история Петербурга и Петергофа и как знаменитый пригород отражает эпохи в их художественных проявлениях.

🔷 Гуляя по аллеям Нижнего парка, представим, как здесь прохаживались великие исторические личности. Мысленно вместе с ними оценим кропотливую работу мастеров, создавших один из самых ярких дворцово-парковых комплексов 18 века.

🔷 Я подробно расскажу о фонтанах, которые до сих пор работают без насосов и электричества. А спустившись в грот под дворцом, вы увидите сложную систему трубопроводов, питающих фонтаны.

🔷 Посетим парадные залы восстановленного дворца, кабинет Петра I и по желанию заглянем во дворец Петра I Монплезир.

🔷 Также мы можем подняться на смотровую площадку собора Петра и Павла, с которой открывается великолепный вид на окрестности, включая Ольгин пруд.

🔷 А ещё я могу организовать посещение водоподводящей системы фонтанов (это место находится на удалении от центральной части комплекса и посещается редко). Покажу, как всё устроено и расскажу, за счёт чего приводится в движение вся система фонтанов.

Интересные факты и открытия

Вы отыщете место, где стоял солдатом на посту будущий великий полководец Суворов. Узнаете, где в России возникла первая картинная галерея. Выясните, почему по утрам Николай I приходил в Монплезир со своим пуделем. Как из резиденции Петергоф превратился в загородный клуб? Где в Петергофе находится уголок Франции, которого сейчас нет в самой Франции? Ответы на все эти вопросы ждут нас на экскурсии!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz V-class
  • Дополнительные расходы: вход в Нижний парк — 600 руб. с человека; во дворец — 600 руб. с человека; в павильон Марли — 350 руб. с человека, в Банный корпус — 350 руб. с человека, в гроты Большого каскада — 300 руб. с человека, в Особую кладовую — 300 руб. с человека.
  • Билеты нужно приобрести для вашей группы и для гида
  • Возможна расширенная версия программы с посещением других исторических мест в окрестностях Петербурга — детали уточняйте при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
Е
15 авг 2023
В интернете больше сведений об этих местах, чем в повествовании этого «гида»
О
6 авг 2023
Чуууууууммммаааа!
О
1 авг 2023
Экскурсия - просто супер! Не смотря на то, что в сам дворец мы не попали (был санитарный день) мы обошли все фонтаны Нижнего? парка. Экскурсовод Сергей - замечательный рассказчик, может ответить на любой вопрос по истории Петербурга и его окрестностям, а также еще много чего может рассказать. Рекомендуем - не пожалеете!
Татьяна
27 июля 2023
Отличная индивидуальная экскурсия с Сергеем в Петергоф! Сергей эрудирован, образован, с хорошим чувством юмора! Хорошо выстраивает локации, учитывает наши пожелания, легко перестраивает маршрут, если видит, что кто-то (подросток🙃) заскучал! Экскрурсия с Сергеем не нагружена датами, доступно и интересно Сергей увлекает в путешествие!
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Д
18 июля 2023
Экскурсия в Петергоф оказалась путешествием по всему Петербургу, с остановками, посещением множества интересных локаций по пути: Сергиевой Пустыни, прогулкой ко дворцу в лесу, посещением потрясающего Витебского вокзала, кофе у Константиновского дворца. Интересно, комфортно и важный плюс - Сергей делает отличные фото!

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