В путешествии по Северному Версалю вы перенесётесь в эпоху строительства и расцвета грандиозного ансамбля. Я познакомлю вас с историей Петергофа и его главной визитной карточкой — фонтанами. Вы пройдёте по стопам императоров и оцените парадные интерьеры дворца. А также по желанию посетите первый в России Эрмитаж и другие дворцовые сооружения музея-заповедника.

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Описание

Что вас ожидает

🔷 Мы поговорим о том, как тесно связана история Петербурга и Петергофа и как знаменитый пригород отражает эпохи в их художественных проявлениях.

🔷 Гуляя по аллеям Нижнего парка, представим, как здесь прохаживались великие исторические личности. Мысленно вместе с ними оценим кропотливую работу мастеров, создавших один из самых ярких дворцово-парковых комплексов 18 века.

🔷 Я подробно расскажу о фонтанах, которые до сих пор работают без насосов и электричества. А спустившись в грот под дворцом, вы увидите сложную систему трубопроводов, питающих фонтаны.

🔷 Посетим парадные залы восстановленного дворца, кабинет Петра I и по желанию заглянем во дворец Петра I Монплезир.

🔷 Также мы можем подняться на смотровую площадку собора Петра и Павла, с которой открывается великолепный вид на окрестности, включая Ольгин пруд.

🔷 А ещё я могу организовать посещение водоподводящей системы фонтанов (это место находится на удалении от центральной части комплекса и посещается редко). Покажу, как всё устроено и расскажу, за счёт чего приводится в движение вся система фонтанов.

Интересные факты и открытия

Вы отыщете место, где стоял солдатом на посту будущий великий полководец Суворов. Узнаете, где в России возникла первая картинная галерея. Выясните, почему по утрам Николай I приходил в Монплезир со своим пуделем. Как из резиденции Петергоф превратился в загородный клуб? Где в Петергофе находится уголок Франции, которого сейчас нет в самой Франции? Ответы на все эти вопросы ждут нас на экскурсии!

Организационные детали