Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»

Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом

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У этой программы несколько преимуществ: возможность примерить роль капитана; манёвренный катер; формат прогулки — вы едете только своей компанией.

А также сам маршрут — он охватывает максимально возможную акваторию для катеров, которыми можно управлять без специальных прав.

Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный), спуститесь к крейсеру «Аврора» и вернётесь к точке начала.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Ближайшие даты:
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подготовка к катанию

  • За полчаса до старта для вас проведут подробный инструктаж, расскажут о технике безопасности, правилах поведения на воде, объяснят нюансы прохождения маршрута и научат управлять катером «Шустрый». Это несложно: скорость регулируется одной лишь только ручкой, а все манёвры осуществляются при помощи штурвала.
  • Затем вам выдадут спасательные жилеты, пледы — и вы отправитесь в полуторачасовое путешествие.
  • Вы можете составить индивидуальный маршрут в рамках доступной для движения акватории. Во время катания вы можете делать неограниченное количество остановок для фото, а также двигаться в комфортном для вас темпе.
  • Вернуться вам нужно будет к месту начала — в яхт-клуб (обратная швартовка в других локациях запрещена).

Достопримечательности на маршруте

  • Стадион «Газпром Арена» (обзор со всех сторон).
  • Вантовый мост Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский фарватер.
  • «Лахта Центр» (самый высокий небоскреб в Европе).
  • Флагшток.
  • Второй мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост.
  • Елагин дворец, Восточная и Западная стрелки Елагина острова.
  • Каменноостровский дворец.
  • Телебашня.
  • Крейсер «Аврора».
  • Нахимовское училище.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • инструктаж за 30 минут до начала катания;
  • аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания);
  • спасательные жилеты для взрослых и детей;
  • пледы для каждого пассажира;
  • дождевики на случай плохой погоды.

Условия аренды катера

  • Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
  • С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
  • Дети допускаются в возрасте от 3 лет.
  • Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
  • Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди.
  • С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
  • На борт нельзя брать животных.

Правила переноса бронирования

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за три часа до начала прогулки.
  • По личным причинам клиента перенос возможен за два дня до забронированной даты (не более двух переносов).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Лопухинского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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