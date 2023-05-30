Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
У этой программы несколько преимуществ: возможность примерить роль капитана; манёвренный катер; формат прогулки — вы едете только своей компанией.
А также сам маршрут — он охватывает максимально возможную акваторию для катеров, которыми можно управлять без специальных прав.
Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный), спуститесь к крейсеру «Аврора» и вернётесь к точке начала.
А также сам маршрут — он охватывает максимально возможную акваторию для катеров, которыми можно управлять без специальных прав.
Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный), спуститесь к крейсеру «Аврора» и вернётесь к точке начала.
Ближайшие даты:
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подготовка к катанию
- За полчаса до старта для вас проведут подробный инструктаж, расскажут о технике безопасности, правилах поведения на воде, объяснят нюансы прохождения маршрута и научат управлять катером «Шустрый». Это несложно: скорость регулируется одной лишь только ручкой, а все манёвры осуществляются при помощи штурвала.
- Затем вам выдадут спасательные жилеты, пледы — и вы отправитесь в полуторачасовое путешествие.
- Вы можете составить индивидуальный маршрут в рамках доступной для движения акватории. Во время катания вы можете делать неограниченное количество остановок для фото, а также двигаться в комфортном для вас темпе.
- Вернуться вам нужно будет к месту начала — в яхт-клуб (обратная швартовка в других локациях запрещена).
Достопримечательности на маршруте
- Стадион «Газпром Арена» (обзор со всех сторон).
- Вантовый мост Западного скоростного диаметра (ЗСД) через Петровский фарватер.
- «Лахта Центр» (самый высокий небоскреб в Европе).
- Флагшток.
- Второй мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост.
- Елагин дворец, Восточная и Западная стрелки Елагина острова.
- Каменноостровский дворец.
- Телебашня.
- Крейсер «Аврора».
- Нахимовское училище.
Организационные детали
В стоимость входит:
- инструктаж за 30 минут до начала катания;
- аренда катера на 1,5 часа (чистое время катания);
- спасательные жилеты для взрослых и детей;
- пледы для каждого пассажира;
- дождевики на случай плохой погоды.
Условия аренды катера
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
- Дети допускаются в возрасте от 3 лет.
- Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди.
- С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
- На борт нельзя брать животных.
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за три часа до начала прогулки.
- По личным причинам клиента перенос возможен за два дня до забронированной даты (не более двух переносов).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Лопухинского сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!Задать вопрос
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