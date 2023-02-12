ежедневно в 15:00

В самом центре Петербурга вы погуляете нетуристическими путями проходных дворов цвета «достоевского желтого». Как любознательные «исследователи» откроете двери парадных. Подниметесь по белоснежным мраморным лестницам и спуститесь по бутовым ступеням. Наш гид расскажет о невзрачных с виду, но «богатых» внутри особняках; о массивных и дорогих доходных домах с их парадными и чёрными лестницами; о дворах-колодцах самых странных форм и размеров.
📍 Артефакты парадных
Вместе с гидом вы найдёте неочевидные детали старого Петербурга: уникальные мозаичные панно 19 века, бескосоурную мраморную лестницу (роскошь по тем временам), изразцы в парадных и чугунные узоры перил первозданно сохранившейся лестницы во «флигельках жильцов».
📍 Доходные дома для богатых и бедных
Вы рассмотрите дома старого фонда в парижском стиле с богатой отделкой фасадов и интерьеров. А также особняки, о которых вы не знали, но захотите посетить их после экскурсии.
📍 Смотровую площадку на крыше
Привычные фасады Невского проспекта предстанут перед вам под непривычным углом. Отсюда получаются отличные фотографии.
📍 Истории жильцов
Тогдашних и сегодняшних (да, трудно поверить, но некоторые из особняков до сих пор жилые!).