ежедневно в 15:00

Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского

Познакомиться с неизвестными, но интересными деталями вдоль главной улицы города

5
1 отзыв
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Эта прогулка удивит даже тех, кто уже бессчётное количество раз гулял по Невскому проспекту. Вы совершите небольшое приключение во времени, пройдя от Исаакиевской площади до Дворцовой.

Увидите контрасты, неуловимые для неискушённых туристов, дворы-колодцы, проходные дворы и сокровища парадных. А в конце подниметесь на смотровую площадку с великолепной панорамой Невского!
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Контрастный Петербург: дворы, парадные и крыши Невского
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В самом центре Петербурга вы погуляете нетуристическими путями проходных дворов цвета «достоевского желтого». Как любознательные «исследователи» откроете двери парадных. Подниметесь по белоснежным мраморным лестницам и спуститесь по бутовым ступеням. Наш гид расскажет о невзрачных с виду, но «богатых» внутри особняках; о массивных и дорогих доходных домах с их парадными и чёрными лестницами; о дворах-колодцах самых странных форм и размеров.

Эта экскурсия включает:

📍 Артефакты парадных
Вместе с гидом вы найдёте неочевидные детали старого Петербурга: уникальные мозаичные панно 19 века, бескосоурную мраморную лестницу (роскошь по тем временам), изразцы в парадных и чугунные узоры перил первозданно сохранившейся лестницы во «флигельках жильцов».
📍 Доходные дома для богатых и бедных
Вы рассмотрите дома старого фонда в парижском стиле с богатой отделкой фасадов и интерьеров. А также особняки, о которых вы не знали, но захотите посетить их после экскурсии.
📍 Смотровую площадку на крыше
Привычные фасады Невского проспекта предстанут перед вам под непривычным углом. Отсюда получаются отличные фотографии.
📍 Истории жильцов
Тогдашних и сегодняшних (да, трудно поверить, но некоторые из особняков до сих пор жилые!).

Организационные детали

  • Эта экскурсия подходит только для взрослых от 18 лет
  • Смотровая площадка легальна и безопасна, оборудована нескользящими дорожками и ограждениями
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александровском саду (ближайшая станция метро - Адмиралтейская)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Г
12 фев 2023
Всем понравилось, экскурсия весьма содержательная, не зря потратили время. На крыше отличный. вид.

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