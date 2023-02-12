ежедневно в 15:00

Эта прогулка удивит даже тех, кто уже бессчётное количество раз гулял по Невскому проспекту. Вы совершите небольшое приключение во времени, пройдя от Исаакиевской площади до Дворцовой. Увидите контрасты, неуловимые для неискушённых туристов, дворы-колодцы, проходные дворы и сокровища парадных. А в конце подниметесь на смотровую площадку с великолепной панорамой Невского!

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Описание

Что вас ожидает

В самом центре Петербурга вы погуляете нетуристическими путями проходных дворов цвета «достоевского желтого». Как любознательные «исследователи» откроете двери парадных. Подниметесь по белоснежным мраморным лестницам и спуститесь по бутовым ступеням. Наш гид расскажет о невзрачных с виду, но «богатых» внутри особняках; о массивных и дорогих доходных домах с их парадными и чёрными лестницами; о дворах-колодцах самых странных форм и размеров.

Эта экскурсия включает:

📍 Артефакты парадных

Вместе с гидом вы найдёте неочевидные детали старого Петербурга: уникальные мозаичные панно 19 века, бескосоурную мраморную лестницу (роскошь по тем временам), изразцы в парадных и чугунные узоры перил первозданно сохранившейся лестницы во «флигельках жильцов».

📍 Доходные дома для богатых и бедных

Вы рассмотрите дома старого фонда в парижском стиле с богатой отделкой фасадов и интерьеров. А также особняки, о которых вы не знали, но захотите посетить их после экскурсии.

📍 Смотровую площадку на крыше

Привычные фасады Невского проспекта предстанут перед вам под непривычным углом. Отсюда получаются отличные фотографии.

📍 Истории жильцов

Тогдашних и сегодняшних (да, трудно поверить, но некоторые из особняков до сих пор жилые!).

Организационные детали