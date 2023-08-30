Квест для детей в Летнем саду 12+

Раскрыть секреты петровского парка, увидеть героев басен Крылова и разгадать аллегорические послания

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Ответы на вопросы
В Летнем саду Петербурга можно не только гулять и любоваться фонтанами, но и играть.

За 1,5 часа дети разгадают тайны парка, узнают, как с ним связаны Пушкин, Ахматова и Крылов, и познакомятся с удивительными местными деревьями и цветами. А ещё — попрыгают, побегают, весело и с пользой проведут время.
Квест для детей в Летнем саду 12+
Квест для детей в Летнем саду 12+
Квест для детей в Летнем саду 12+
Квест для детей в Летнем саду 12+
Квест для детей в Летнем саду 12+
Квест для детей в Летнем саду 12+
Ближайшие даты:
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
4
сен
6
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для юных участников квеста подготовлен маршрут с заданиями, которые необходимо выполнить по ходу движения. Ребята будут искать подсказки и разгадывать послания к потомкам на языке аллегорий. Они услышат увлекательные истории о Петре I, благодаря которому на карте Петербурга и появился тот самый «единственный сад…». Увидят «лучшую в мире из оград», старинный Летний дворец с гаванцем и памятник И. А. Крылову с героями его басен. Разгадают секреты мраморных статуй, полюбуются самыми красивыми фонтанами, а также узнают про диковинные растения петровского огорода и многое другое.

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям 12–16 лет (по согласованию можно младше). С 13 лет участники могут проходить квест без родителей.
  • По желанию за дополнительную плату можно организовать призы участникам квеста. Детали уточняйте в переписке.
  • Квест можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Летнем саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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