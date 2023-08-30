В Летнем саду Петербурга можно не только гулять и любоваться фонтанами, но и играть. За 1,5 часа дети разгадают тайны парка, узнают, как с ним связаны Пушкин, Ахматова и Крылов, и познакомятся с удивительными местными деревьями и цветами. А ещё — попрыгают, побегают, весело и с пользой проведут время.

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Описание

Что вас ожидает

Для юных участников квеста подготовлен маршрут с заданиями, которые необходимо выполнить по ходу движения. Ребята будут искать подсказки и разгадывать послания к потомкам на языке аллегорий. Они услышат увлекательные истории о Петре I, благодаря которому на карте Петербурга и появился тот самый «единственный сад…». Увидят «лучшую в мире из оград», старинный Летний дворец с гаванцем и памятник И. А. Крылову с героями его басен. Разгадают секреты мраморных статуй, полюбуются самыми красивыми фонтанами, а также узнают про диковинные растения петровского огорода и многое другое.

Организационные детали