Раскрыть секреты петровского парка, увидеть героев басен Крылова и разгадать аллегорические послания
В Летнем саду Петербурга можно не только гулять и любоваться фонтанами, но и играть.
За 1,5 часа дети разгадают тайны парка, узнают, как с ним связаны Пушкин, Ахматова и Крылов, и познакомятся с удивительными местными деревьями и цветами. А ещё — попрыгают, побегают, весело и с пользой проведут время.
За 1,5 часа дети разгадают тайны парка, узнают, как с ним связаны Пушкин, Ахматова и Крылов, и познакомятся с удивительными местными деревьями и цветами. А ещё — попрыгают, побегают, весело и с пользой проведут время.
Ближайшие даты:
30
авг
авг
31
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Для юных участников квеста подготовлен маршрут с заданиями, которые необходимо выполнить по ходу движения. Ребята будут искать подсказки и разгадывать послания к потомкам на языке аллегорий. Они услышат увлекательные истории о Петре I, благодаря которому на карте Петербурга и появился тот самый «единственный сад…». Увидят «лучшую в мире из оград», старинный Летний дворец с гаванцем и памятник И. А. Крылову с героями его басен. Разгадают секреты мраморных статуй, полюбуются самыми красивыми фонтанами, а также узнают про диковинные растения петровского огорода и многое другое.
Организационные детали
- Квест будет интересен детям 12–16 лет (по согласованию можно младше). С 13 лет участники могут проходить квест без родителей.
- По желанию за дополнительную плату можно организовать призы участникам квеста. Детали уточняйте в переписке.
- Квест можно провести для школьной группы. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Летнем саду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ирина Карпенко. Я лицензированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу экскурсии с 2016 года. Очень люблю город на Неве, во время рассказов и показов стараюсь передать людям частичку своей любви и восхищения Северной столицей. Провожу обзорные и тематические экскурсии, квесты в Летнем саду, Екатерининском парке Царского Села, Кронштадте и, конечно, в Петропавловской крепости. Умею заинтересовать как взрослых, так и детей. Имею большой опыт работы с детскими группами разных возрастов.
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