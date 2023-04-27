Титикака — южноамериканское озеро рекордов, тайн и загадок. В честь него назван наш необычный музей. Чтобы представить экспонаты в подлиннике, создатели проекта несколько лет ездили по миру, переписывались с коллекционерами, торговались с аборигенами и принимали участие в аукционах редких вещей. С гидом вы откроете поразительные факты, которые обрели здесь реальную форму. И увидите, что мир — удивительнее, чем кажется!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша экспозиция состоит из шести тематических зон: «Чудеса природы», «Необычные люди» «Странные традиции», «Темные пятна истории», «Культовые вещи 20 века» и выставка «Сделано в России».

На экскурсии по музею вы узнаете:

💫 где находится знаменитое озеро-рекордсмен;

💫 какой аромат у крупнейшего цветка на земле;

💫 почему в Эквадоре две линии экватора;

💫 сколько весит самый тяжелый орех и какое путешествие он совершил, прежде чем попасть в Петербург;

💫 что общего у бельевой резинки и скафандра NASA и многое-многое другое!

А после вы сможете самостоятельно пройти музейный квест — для взрослых на смартфоне, для детей — в виде печатных комиксов.

Организационные детали