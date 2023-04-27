Увидеть, потрогать, понюхать и примерить то, о чём раньше только слышали и читали
Титикака — южноамериканское озеро рекордов, тайн и загадок. В честь него назван наш необычный музей.
Чтобы представить экспонаты в подлиннике, создатели проекта несколько лет ездили по миру, переписывались с коллекционерами, торговались с аборигенами и принимали участие в аукционах редких вещей. С гидом вы откроете поразительные факты, которые обрели здесь реальную форму. И увидите, что мир — удивительнее, чем кажется!
Чтобы представить экспонаты в подлиннике, создатели проекта несколько лет ездили по миру, переписывались с коллекционерами, торговались с аборигенами и принимали участие в аукционах редких вещей. С гидом вы откроете поразительные факты, которые обрели здесь реальную форму. И увидите, что мир — удивительнее, чем кажется!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша экспозиция состоит из шести тематических зон: «Чудеса природы», «Необычные люди» «Странные традиции», «Темные пятна истории», «Культовые вещи 20 века» и выставка «Сделано в России».
На экскурсии по музею вы узнаете:
💫 где находится знаменитое озеро-рекордсмен;
💫 какой аромат у крупнейшего цветка на земле;
💫 почему в Эквадоре две линии экватора;
💫 сколько весит самый тяжелый орех и какое путешествие он совершил, прежде чем попасть в Петербург;
💫 что общего у бельевой резинки и скафандра NASA и многое-многое другое!
А после вы сможете самостоятельно пройти музейный квест — для взрослых на смартфоне, для детей — в виде печатных комиксов.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям старше 8 лет и взрослым
- Продолжительность — 50 мин.
- После экскурсии время нахождения в музее — без ограничений
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Казанская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша команда представляет музей рекордов и фактов Титикака. Мы знаем, как сделать экскурсию увлекательной и для детей, и для взрослых. Наши гиды — ходячие энциклопедии. Они увлекут вас в мир поразительных фактов и адаптируют материал так, что будет интересно всем!Задать вопрос
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