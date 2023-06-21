Погулять в «столице фонтанов», побывать в резиденции правительниц и увидеть парусник из мечты Ассоль
Совместим поездку в культурную столицу с посещением генеральной репетиции праздника «Алые паруса». Увидим все главные достопримечательности Санкт-Петербурга.
Восхитимся ансамблем «золотых» фонтанов в Петергофе, прогуляемся по парку вдоль Финского залива и посетим дворец, где жил император Николай Первый с супругой.
Заедем в «Царское село» в резиденцию трёх российских правительниц — Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Узнаем о происхождении названия города и увидим Санкт-Петербург с воды.
Восхитимся ансамблем «золотых» фонтанов в Петергофе, прогуляемся по парку вдоль Финского залива и посетим дворец, где жил император Николай Первый с супругой.
Заедем в «Царское село» в резиденцию трёх российских правительниц — Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Узнаем о происхождении названия города и увидим Санкт-Петербург с воды.
Ближайшие даты:
21
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 12:00 до 14:00Завершение: Санкт-Петербург, выезд из гостиницы до 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1191 туриста
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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