Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге

Всем привет, я Люда, историк по призванию и профессии. История — это не только сухие даты. За каждым событием стоит целая вереница весёлых, трогающих, драматических, а иногда и пугающих событий. После моих авторских экскурсий вы по-другому посмотрите на события и людей. А ещё Петербург — город эпох. Я разбираю историю Петербурга на части: Петровский Петербург, Екатерининский, Александровский, Пушкинский… Всех не перечесть. Я помогу вам сориентироваться в море имён и событий.

Задать вопрос