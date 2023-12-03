Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе
Нередко туристические тропы закачиваются Невским проспектом и центральными улицами. Я же поведу вас заново открывать Петербург.
Это будет Петербург не бедняка или обывателя, а Петербург самых блистательных семейств Российской империи. Вы заглянете в великосветские кулуары и узнаете, как на самом деле жили аристократы.
Это будет Петербург не бедняка или обывателя, а Петербург самых блистательных семейств Российской империи. Вы заглянете в великосветские кулуары и узнаете, как на самом деле жили аристократы.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 14 лет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Прогулка начнётся у Исаакиевского собора. На ваших глазах будут разворачиваться сцены из жизни императорского дома Романовых: Марии Николаевны и Ксении Александровны, Алексея Александровича и Павла Александровича. Я расскажу о женщине прекрасной, как утренняя заря, и роковой для мужчин, её любивших.
Вы увидите:
- Мариинский дворец
- Исаакиевскую площадь
- Особняки Демидова, Половцова и Пистолькорса
- Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова
- Дворцы князей Юсуповых и дочери императора Александра III Ксении
- Остров Новая Голландия
- Набережную Мойки
Организационные детали
- Для комфортного восприятия я раздаю аудиогиды с наушниками. Также вы можете использовать свои проводные наушники.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
в воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Исаакиевского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет, я Люда, историк по призванию и профессии. История — это не только сухие даты. За каждым событием стоит целая вереница весёлых, трогающих, драматических, а иногда и пугающих событий. После моих авторских экскурсий вы по-другому посмотрите на события и людей. А ещё Петербург — город эпох. Я разбираю историю Петербурга на части: Петровский Петербург, Екатерининский, Александровский, Пушкинский… Всех не перечесть. Я помогу вам сориентироваться в море имён и событий.
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