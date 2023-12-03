Петербург аристократический

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе

Нередко туристические тропы закачиваются Невским проспектом и центральными улицами. Я же поведу вас заново открывать Петербург.

Это будет Петербург не бедняка или обывателя, а Петербург самых блистательных семейств Российской империи. Вы заглянете в великосветские кулуары и узнаете, как на самом деле жили аристократы.
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Петербург аристократический
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети до 14 лет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка начнётся у Исаакиевского собора. На ваших глазах будут разворачиваться сцены из жизни императорского дома Романовых: Марии Николаевны и Ксении Александровны, Алексея Александровича и Павла Александровича. Я расскажу о женщине прекрасной, как утренняя заря, и роковой для мужчин, её любивших.

Вы увидите:

  • Мариинский дворец
  • Исаакиевскую площадь
  • Особняки Демидова, Половцова и Пистолькорса
  • Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова
  • Дворцы князей Юсуповых и дочери императора Александра III Ксении
  • Остров Новая Голландия
  • Набережную Мойки

Организационные детали

  • Для комфортного восприятия я раздаю аудиогиды с наушниками. Также вы можете использовать свои проводные наушники.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

в воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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