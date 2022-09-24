Петербург и три ветви христианского древа

Рассмотреть храмы трех конфессий как перекрёстки судеб на прогулке с магистром философии

Храмы — не просто архитектурные проекты, но и своеобразные перекрёстки судеб. Петербургские храмы — в особенности.

Мы побываем в лютеранской, армянской и католической церквях Невского проспекта, где звучали голоса и ступали ноги исторических персон. Постараемся проникнуться духом времён и разобраться в смыслах и философии трех ветвей Христианства.
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
Петербург и три ветви христианского древа
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Описание

Что вас ожидает

Петрикирхе: экосистема смыслов

Лютеранскую Петрикирхе мы рассмотрим, как целую совокупность идей, архитектурных деталей и историй. С высоты обзорной площадки взглянем на зал богослужений, а затем поднимемся по ярусам колокольной башни, при этом каждый ярус восхождения будет посвящён отдельной теме. Среди прочего, вы узнаете, почему Пушкин не пришёл в эту церковь на отпевание своего друга и как части знаменитого органа, на котором играл Чайковский, оказались в Донецке. А особым опытом станет посещение катакомб, где мы соприкоснёмся с современным протестантским искусством.

Католическая церковь: интриги, детали и пророчества

После кофейной паузы посетим католическую церковь святой Екатерины. Почему её первый архитектор Трезини сбежал из России, не достроив церковь? Из-за чего она переходила из рук в руки великих католических орденов? И по какой причине орден иезуитов был изгнан из города? Все эти вопросы не останутся без ответа. От нашего внимания не скроются «саркофаг» у входа, тонкости захоронений французского маршала и польского короля, тайный смысл картины с Христосом, из сердца которого брызжут два разноцветных потока. А также вполголоса поговорим о пророчестве, которому посвящена часовня внутри храма.

Армянская церковь: голубая жемчужина Невского

В завершение прогулки посетим армянскую церковь, где затронем историю первого христианского государства в мировой истории. Разберемся, почему армянская церковь откололась от православной и за что Пётр I так ценил представителей армянского народа.

Во время перерыва и наших переходов между локациями мы будем свободны обсудить любую тему, так или иначе связанную с дискурсом прогулки. Любознательность на экскурсии приветствуется и не останется без участливого внимания.

Почему эта тема?

На каждую из религий я хочу взглянуть не просто как воцерковленный человек, но как философ. Мы будет идти от общего к частному: углубимся в смыслы, символику, отличия и философию христианских ветвей, а затем перейдем к личностям и историческому контексту. Попробуем оживить окружающее пространство через рассказы, которые помогут ощутить связь времен и культур.

Организационные детали

В середине экскурсии мы сделаем небольшой перерыв (15-20 мин), выпьем хорошего кофе в уютной кофейне, выдохнем, обсудим увиденное, настроимся на вторую часть экскурсии — и отправимся в дальнейшее плавание по волнам знаний.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Петрикирхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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