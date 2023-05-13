Это тематическая мотопрогулка, на которой вы откроете Петербург совсем иной исторической эпохи. Задолго до Петра I здесь разворачивались события, герой которых — Александр Невский. Вы вспомните, почему он получил такое прозвище, побывав на месте Невской битвы в Усть-Ижоре. Набережные Невы, мосты, храм Александра Невского, интересные рассказы — погнали!

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Описание

Что вас ожидает

Град Петра неразрывно связан с именем Александра Невского. Но Новгородский князь стал зваться Невским только после победы над шведским войском на Неве в 1240 году — именно сюда мы предлагаем отправиться на мотоциклах.

🏍 Мы встретимся на площади Александра Невского, напротив Александро-Невской лавры, рядом с памятником… Александру Невскому и проедем по самому длинному разводному мосту — да, мосту Александра Невского;)

🏍 Далее по набережным Невы доедем до поразительного Большого Обуховского моста и самого крупного жилого небоскрёба Петербурга на берегах Невы, носящего имя — Александр Невский!

🏍 Ещё немного — и мы в Усть-Ижоре. Здесь река Ижора впадает в Неву, здесь же стоит храм Александра Невского и памятник ему. Вы сможете посетить храм и сделать покупки в церковном киоске. Конечно же, вы увидите место легендарного сражения и узнаете, как разворачивались события. Мы поделимся не только фактами из официальных источников, но и теми, которые передают из поколения в поколение коренные жители Ижоры.

🏍 На обратном пути мы проедем по другому берегу Невы, по самому длинному проспекту Северной столицы — Обуховской обороны. Именно здесь когда-то началась новая эпоха Петербурга. Но это уже другая история, к которой тем не менее мы сможем слегка прикоснуться.

🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов.

🏍 А также побываем на месте легендарной безаварийной посадки пассажирского самолёта на воды Невы в 1963-м году.

🏍 Закончим наш мототур, вернувшись на площадь Александра Невского.

Организационные детали

Поездка подходит детям от 12 лет

Если вас 3 человека и больше, пожалуйста, согласуйте с нами поездку до бронирования

Как проходит поездка