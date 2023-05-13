По местам Александра Невского - на мотоцикле

С ветерком домчаться до живописного посёлка на берегу Невы, где в 13 веке произошла битва со шведами

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Это тематическая мотопрогулка, на которой вы откроете Петербург совсем иной исторической эпохи. Задолго до Петра I здесь разворачивались события, герой которых — Александр Невский. Вы вспомните, почему он получил такое прозвище, побывав на месте Невской битвы в Усть-Ижоре. Набережные Невы, мосты, храм Александра Невского, интересные рассказы — погнали!
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
По местам Александра Невского - на мотоцикле
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Град Петра неразрывно связан с именем Александра Невского. Но Новгородский князь стал зваться Невским только после победы над шведским войском на Неве в 1240 году — именно сюда мы предлагаем отправиться на мотоциклах.

🏍 Мы встретимся на площади Александра Невского, напротив Александро-Невской лавры, рядом с памятником… Александру Невскому и проедем по самому длинному разводному мосту — да, мосту Александра Невского;)

🏍 Далее по набережным Невы доедем до поразительного Большого Обуховского моста и самого крупного жилого небоскрёба Петербурга на берегах Невы, носящего имя — Александр Невский!

🏍 Ещё немного — и мы в Усть-Ижоре. Здесь река Ижора впадает в Неву, здесь же стоит храм Александра Невского и памятник ему. Вы сможете посетить храм и сделать покупки в церковном киоске. Конечно же, вы увидите место легендарного сражения и узнаете, как разворачивались события. Мы поделимся не только фактами из официальных источников, но и теми, которые передают из поколения в поколение коренные жители Ижоры.

🏍 На обратном пути мы проедем по другому берегу Невы, по самому длинному проспекту Северной столицы — Обуховской обороны. Именно здесь когда-то началась новая эпоха Петербурга. Но это уже другая история, к которой тем не менее мы сможем слегка прикоснуться.

🏍 Заедем на смотровую площадку под вантовый мост, где вы сделаете фото с необычных ракурсов.

🏍 А также побываем на месте легендарной безаварийной посадки пассажирского самолёта на воды Невы в 1963-м году.

🏍 Закончим наш мототур, вернувшись на площадь Александра Невского.

Организационные детали

  • Поездка подходит детям от 12 лет
  • Если вас 3 человека и больше, пожалуйста, согласуйте с нами поездку до бронирования

Как проходит поездка

  • Мототур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных затрат не предусмотрено, не считая добровольных пожертвований храму и самостоятельных покупок в церковном киоске (выпечка, сувениры и др.)
  • Путешествовать будем на самых комфортабельных мотоциклах в мире — Honda Gold Wing: тихая работа двигателя, удобные кресла, музыкальное сопровождение
  • Точное время начала экскурсии обговаривается с гидом после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться или мотопрогулка может быть отменена (ваша безопасность — наш приоритет), в этом случае предоплата возвращается.
  • Шлем предоставляется в обязательном порядке, при плохой погоде мы выдадим вам ветровку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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