С любовью к Петербургу мы разработали эту экскурсию по Дворцовой слободе. За пару часов вы исследуете район Пяти углов и Фонтанки. Заглянете во дворы-колодцы, пройдёте городскими лабиринтами и рассмотрите 5-7 парадных. Узнаете, как и чем жил Петербург раньше. Бонус: безопасный способ увидеть крыши — для этого мы проведём вас на официальную, но секретную смотровую.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядным улицам и скрытым дворам. Мы проложили маршрут в районе набережной Фонтанки, Пяти углов, Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Разъезжей и Марата. Включили несколько дворов-колодцев и лабиринт проходных пространств.

Посещение 5-7 старинных парадных. Точное количество зависит от того, сколько времени вы захотите провести в каждой парадной. В любом случае вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, сможете самостоятельно изучить этажи и сделать отличные фото.

Подъём на официальную, но секретную смотровую. Атмосферные петербургские крыши, Пять углов и башенка доходного дома Иоффе, Владимирский собор и другие достопримечательности — такой вид откроется вам в завершение экскурсии!

О чём поговорим по ходу прогулки? Об истории локаций и о жизни петербуржцев — как простых людей, так и представителей высшего общества — в 18, 19 и начале 20 веков. В рассказах мы ориентируемся на ваши пожелания: это может быть глубокое погружение в хроники, акцент на интересные факты, более неформальная встреча.

Организационные детали