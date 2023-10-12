Полюбоваться зданиями снаружи, внутри и с высоты, ощутить дух города и перенестись в его прошлое
Бонус: безопасный способ увидеть крыши — для этого мы проведём вас на официальную, но секретную смотровую.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по нарядным улицам и скрытым дворам. Мы проложили маршрут в районе набережной Фонтанки, Пяти углов, Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Разъезжей и Марата. Включили несколько дворов-колодцев и лабиринт проходных пространств.
Посещение 5-7 старинных парадных. Точное количество зависит от того, сколько времени вы захотите провести в каждой парадной. В любом случае вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, сможете самостоятельно изучить этажи и сделать отличные фото.
Подъём на официальную, но секретную смотровую. Атмосферные петербургские крыши, Пять углов и башенка доходного дома Иоффе, Владимирский собор и другие достопримечательности — такой вид откроется вам в завершение экскурсии!
О чём поговорим по ходу прогулки? Об истории локаций и о жизни петербуржцев — как простых людей, так и представителей высшего общества — в 18, 19 и начале 20 веков. В рассказах мы ориентируемся на ваши пожелания: это может быть глубокое погружение в хроники, акцент на интересные факты, более неформальная встреча.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в парадную «Ромашка» (посещение по вашему желанию) — на месте берут от 150 до 300 руб. с человека в зависимости от дня посещения
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь на плоской подошве, будем много и активно ходить
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с метро Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.