Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка

Полюбоваться зданиями снаружи, внутри и с высоты, ощутить дух города и перенестись в его прошлое

5
3 отзыва
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С любовью к Петербургу мы разработали эту экскурсию по Дворцовой слободе. За пару часов вы исследуете район Пяти углов и Фонтанки. Заглянете во дворы-колодцы, пройдёте городскими лабиринтами и рассмотрите 5-7 парадных. Узнаете, как и чем жил Петербург раньше.

Бонус: безопасный способ увидеть крыши — для этого мы проведём вас на официальную, но секретную смотровую.
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Портрет Петербурга: дворы, парадные и смотровая площадка
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по нарядным улицам и скрытым дворам. Мы проложили маршрут в районе набережной Фонтанки, Пяти углов, Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Разъезжей и Марата. Включили несколько дворов-колодцев и лабиринт проходных пространств.

Посещение 5-7 старинных парадных. Точное количество зависит от того, сколько времени вы захотите провести в каждой парадной. В любом случае вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, сможете самостоятельно изучить этажи и сделать отличные фото.

Подъём на официальную, но секретную смотровую. Атмосферные петербургские крыши, Пять углов и башенка доходного дома Иоффе, Владимирский собор и другие достопримечательности — такой вид откроется вам в завершение экскурсии!

О чём поговорим по ходу прогулки? Об истории локаций и о жизни петербуржцев — как простых людей, так и представителей высшего общества — в 18, 19 и начале 20 веков. В рассказах мы ориентируемся на ваши пожелания: это может быть глубокое погружение в хроники, акцент на интересные факты, более неформальная встреча.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в парадную «Ромашка» (посещение по вашему желанию) — на месте берут от 150 до 300 руб. с человека в зависимости от дня посещения
  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь на плоской подошве, будем много и активно ходить

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
12 окт 2023
Ребята,проводившие экскурсию, просто молодцы! Спасибо большое за интересно и с пользой проведенное время, посещение скрытых от глаз прекрасных мест Петербурга!
К
10 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, посмотрели на Петербург с другой стороны, маршрут интересный, гид рассказывает просто и понятно,никуда не торопится и есть время сделать фотографии. Всем рекомендую посетить данную экскурсию!
Д
6 окт 2023
Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую. Хорошо, что взяли индивидуальную экскурсию, во многих местах было бы тесно с группой, темп довольно быстрый, гуляли почти 3 часа) Благодарим гида Васю!
Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую.Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую.Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую.Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую.Очень понравилась экскурсия, много интересной информации, зашли в 5 парадных, несколько дворов, поднялись на классную смотровую.

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Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
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Улица Рубинштейна
Популярные места
Для студентов
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