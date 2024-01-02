Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
В программе — знаменитые достопримечательности края: водопады, горный парк «Рускеала», исторический музей «Город викингов».
Вас также ждут дегустация карельских бальзамов и настоек, посещение шунгитового центра и ещё много интересного!
янв
янв
янв
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, "Город ангелов", водопады Ахвенкоски и парк "Рускеала"
Встречаемся и отправляемся в горный парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов» с деревянными скульптурами ангелов в необычных образах.
После обеда едем к каскаду лесных водопадов — Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 16:30 прибудем в парк. Вы полюбуетесь живописными скалами Мраморного каньона — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Можно посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 20:00 разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык.
Дополнительные экскурсии или свободное время
Сегодня вы можете выбрать из вариантов экскурсий (за доплату): отправиться к водопадам Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты или поучаствовать в интерактивном мастер-классе по добыче граната.
После обеда — свободное время. Можно отдохнуть на территории комплекса или снова посетить парк «Рускеала», прогуляться по городу Сортавала и заглянуть в музей Кронида Гоголева, чтобы полюбоваться коллекцией его рельефных картин, вырезанных из дерева, снова съездить к водопадам Ахвенкоски.
Вечером желающие погреются в русской баньке или сауне.
Свободное время, экскурсии на выбор
Этот день вы снова можете провести по своему усмотрению: съездить на экскурсию к водопадам, если не поехали вчера, примерить на себя роль кладоискателя на мастер-классе по добыче граната.
После обеда — свободное время. Можно развлечься в горном парке, прогуляться и отдохнуть на турбазе: насладиться чистым воздухом в окружении хвойного леса и спокойствием и единением с живописной карельской природой, пройтись вдоль озера, дойти до небольшого водопада и посмотреть на медвежат, которые живут на территории туркомплекса.
Экскурсии на выбор, знакомство с городом Сортавала, Центр шунгита, возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака можно продолжить отдыхать на территории туркомплекса или отправиться к водопадам. Пообедав, побываем в заливе Кирьявалахти, а затем желающие самостоятельно прогуляются по Сортавале и посетят интерактивный музей «Город Викингов». Здесь вас ждут мастерские и тир, дегустация медовухи и фотосессия в исторических костюмах.
Совершим трассовую экскурсию по Сортавале, а во второй половине дня заедем в Центр шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами. Вы узнаете о пользе шунгита и поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек.
В 19:00 заглянем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 - станция метро «Проспект Просвещения»; 23:00-23:30 - прибытие к Казанскому собору
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.