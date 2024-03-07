Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Насладимся природными красотами Браславского края, рассмотрим католическую церковь в неороманском стиле и поднимемся на Замковую гору за лучшими видами.
А в Полоцке побываем в древнейшем в Беларуси Спасо-Евфросиниевском монастыре 12 века, увидим Домик Петра I и почувствуем атмосферу старинного городка, бродя по его улочкам.
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Описание
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову
Отправимся в Псков из Санкт-Петербурга в 06:30. Начнём экскурсию по древнему городу с самого загадочного места — Гремячей башни на берегу реки Псковы. Вы узнаете удивительные легенды о старинном оборонительном сооружении 16 века. Дальше отправимся в Довмонтов город — фортификационную пристройку Псковского Кремля.
Увидим Палаты Меньшиковых в престижном районе Романовой горки. А дальше отправимся к Поганкиным палатам, где собрана богатая коллекция псковской иконописи и художественного серебра.
Посетим Троицкий собор 17 века — главную православную святыню города, которую видно отовсюду. Он был возведён на месте собора 10 века, в котором перед Ледовым побоищем молился Александр Невский.
Дальше поедем в Беларусь. Доберёмся до Браславских озёр и заселимся на базу отдыха.
Браславские озёра
После завтрака начнём изучать удивительный край, славящийся озёрами и речками. Будем гулять, вдыхать чистый воздух и любоваться пейзажами. Увидим католическую церковь Рождества Девы Марии 19 века в неороманском стиле и Успенскую церковь.
По желанию поднимемся на Замковую гору, чтобы увидеть панораму Браслава и озера Дривяты. Затем у вас будет свободное время.
Свободный день или поездка в Минск
Программа зависит от вас. Можем устроить день отдыха или за доплату (1000 рублей) организовать экскурсию в Минск. Увидим Верхний город, исторический центр, где будем любоваться архитектурным наследием дореволюционных времён.
Погуляем по кварталу Троицкого предместья — здесь перед вами предстанут здания уже советского периода в стиле сталинского ампира: вы увидите Ворота Минска, площадь Победы.
Знакомиться с архитектурой продолжим на проспекте Независимости, застроенном в стиле «триумф».
Прогулка по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака выселимся из отеля и поедем в Полоцк. О городе впервые упоминается в «Повести временных лет» в 862 году! А сколько Полоцк видел: и вторжение викингов, и войну с крестоносцами…
Прогуляемся по центру города, полюбуемся Софийским собором 18 века, побродим по старинным улочкам и заглянем в домик Петра I, где почти месяц жил император во время Северной войны. А ещё полюбуемся Спасо-Евфросиньевским монастырём 12 века, одним из древнейших в Беларуси.
Затем поедем назад в Санкт-Петербург. Прибудем поздно вечером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 06:30Завершение: Санкт-Петербург, прибудем поздно вечером
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.