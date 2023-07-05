Разбавим исторические достопримечательности интерактивом и современностью. Прокатимся на голубом механическом поезде в Петергофе и на Метеоре по Финскому заливу. Увидим VR фильм, в котором Константин Хабенский погрузит нас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи.



Посетим филиал музея с фондохранилищем и отправимся на арт-медиацию, чтобы разобраться в революционном и скандальном искусстве.



Восхитимся архитектурой Морского собора в Кронштадте, рассмотрим парадные и дворики Санкт-Петербурга, где когда-то гуляли поэты и писатели.



Познакомимся с экспонатами «Эрарты», окажемся в пространстве метафоры и попробуем уличную еду в современном гастрономическом центре.