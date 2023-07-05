Посетить арт-медиацию в Эрмитаже, побывать в доме Бродского и увидеть «Петербургский Дубай»
Разбавим исторические достопримечательности интерактивом и современностью. Прокатимся на голубом механическом поезде в Петергофе и на Метеоре по Финскому заливу. Увидим VR фильм, в котором Константин Хабенский погрузит нас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи.
Посетим филиал музея с фондохранилищем и отправимся на арт-медиацию, чтобы разобраться в революционном и скандальном искусстве.
Восхитимся архитектурой Морского собора в Кронштадте, рассмотрим парадные и дворики Санкт-Петербурга, где когда-то гуляли поэты и писатели.
Познакомимся с экспонатами «Эрарты», окажемся в пространстве метафоры и попробуем уличную еду в современном гастрономическом центре.
Посетим филиал музея с фондохранилищем и отправимся на арт-медиацию, чтобы разобраться в революционном и скандальном искусстве.
Восхитимся архитектурой Морского собора в Кронштадте, рассмотрим парадные и дворики Санкт-Петербурга, где когда-то гуляли поэты и писатели.
Познакомимся с экспонатами «Эрарты», окажемся в пространстве метафоры и попробуем уличную еду в современном гастрономическом центре.
Ближайшие даты:
5
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19
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Октябрьская», с 09:00 до 13:30Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1306 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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