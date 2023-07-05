Современный, литературный и морской Санкт-Петербург

Посетить арт-медиацию в Эрмитаже, побывать в доме Бродского и увидеть «Петербургский Дубай»

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О гиде
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Ответы на вопросы
Разбавим исторические достопримечательности интерактивом и современностью. Прокатимся на голубом механическом поезде в Петергофе и на Метеоре по Финскому заливу. Увидим VR фильм, в котором Константин Хабенский погрузит нас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи.

Посетим филиал музея с фондохранилищем и отправимся на арт-медиацию, чтобы разобраться в революционном и скандальном искусстве.

Восхитимся архитектурой Морского собора в Кронштадте, рассмотрим парадные и дворики Санкт-Петербурга, где когда-то гуляли поэты и писатели.

Познакомимся с экспонатами «Эрарты», окажемся в пространстве метафоры и попробуем уличную еду в современном гастрономическом центре.
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Современный, литературный и морской Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Октябрьская», с 09:00 до 13:30
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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