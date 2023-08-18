Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Это путешествие-перезагрузка, которое наполнит вас энергией и зарядит силами.
Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на SUP-бордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам.
Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. А вечером расслабимся в бане — то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть!
Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на SUP-бордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам.
Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. А вечером расслабимся в бане — то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть!
Ближайшие даты:
18
авг
авг
15
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я создатель небольшой фитнес студии для девушек в Петербурге и, по совместительству, опытный путешественник, посетивший более 30 стран самостоятельно. Идея создания девичьих туров пришла в 2022 году. Как оказалось, многие из наших клиенток не путешествуют совсем или делают это крайне редко и все потому, что по тем или иным причинам, не могут найти спутницу или спутника - муж работает, с подругой не совпадаешь датой или их совсем нет и т. д Первое, что мне захотелось сделать для девушек - это познакомить их друг с другом и я начала проводить в студии неформальные встречи с экспертами разных областей, где за чашкой чая и разговорами, девушки узнавали друг друга и начинали общаться уже за пределами моей студии) Мы пошли дальше, начали ездить в спа-тур одного дня, кататься на велосипедах и ходить в походы выходного дня на Ладогу с ночевкой в палатках! Девушки были в восторге, что подтверждается их отзывами на сайте и в соцсетях. Понимая, что с такой ситуацией сталкиваются не только клиентки моей студии было принято решение проводить travel-девичники для всех желающих. Таким образом, наши гостьи получают интересный, активный, a главное - безопасный отдых в уютной и небольшой компании. На данный момент мы проводим туры в Сочи и в Ленинградской области.
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