SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера

Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это путешествие-перезагрузка, которое наполнит вас энергией и зарядит силами.

Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на SUP-бордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам.

Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. А вечером расслабимся в бане — то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть!
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
SUP-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Ближайшие даты:
18
авг
15
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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