Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»

Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга

5
4 отзыва
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Этот маршрут создан для тех, кто хочет раскрыть многогранность Санкт-Петербурга.

Во время 2-часовой поездки с экскурсией вы познакомитесь с островами в дельте Невы, узнаете, в чём секрет названия острова Крестовский, а также на каком острове находится единственный сохранившийся в России деревянный театр. А самых юных гостей на борту ждёт отдельный аудиогид понятным языком.
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Ближайшие даты:
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие пройдёт на обновлённом двухпалубном теплоходе «Ряпушка» с дизайнерским салоном и большой прогулочной палубой. На борту работает бар-ресторан с обслуживанием по меню à la carte.

На маршруте действует система «hop-on, hop-off». Это значит, что вы сможете сойти с теплохода на Крестовском острове, чтобы, например, покататься на аттракционах, а затем снова сесть на теплоход и продолжить путешествие.

Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Вантовый мост ЗСД, Адмиралтейство, Крестовский остров, Кунсткамера, Лахта-центр, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Стадион «Петровский», Эрмитаж, Крейсер «Аврора».

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 1 ч 50 мин.
  • На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
  • VIP-билет включает в себя бокал шампанского на человека и фруктовую тарелку
  • При бронировании VIP-столика на 8 мест специальные места на открытой палубе включены в стоимость

ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Кунсткамера»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
14 окт 2023
Все было очень круто, комфортно, вежливый персонал. Очень понравился и сам маршрут
Еда и напитки добавили еще больше положительных эмоций и воспоминаний, все очень вкусно.
А
10 окт 2023
Экскурсия понравилась, не типичная. Немного смутило, что были проблемы с аудио гидом (он постоянно отключался). Но для меня лично это не проблема, я больше любовалась видами финского залива и Лахта центра. Рекомендую для тех, кто уже исследовал центр города
Дарья
17 сен 2023
Спасибо, понравилось
О
28 авг 2023
Трижды повторяли одно и тоже, а все остальное замечательно

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Каменный остров
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Для студентов
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