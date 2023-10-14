Этот маршрут создан для тех, кто хочет раскрыть многогранность Санкт-Петербурга. Во время 2-часовой поездки с экскурсией вы познакомитесь с островами в дельте Невы, узнаете, в чём секрет названия острова Крестовский, а также на каком острове находится единственный сохранившийся в России деревянный театр. А самых юных гостей на борту ждёт отдельный аудиогид понятным языком.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие пройдёт на обновлённом двухпалубном теплоходе «Ряпушка» с дизайнерским салоном и большой прогулочной палубой. На борту работает бар-ресторан с обслуживанием по меню à la carte.

На маршруте действует система «hop-on, hop-off». Это значит, что вы сможете сойти с теплохода на Крестовском острове, чтобы, например, покататься на аттракционах, а затем снова сесть на теплоход и продолжить путешествие.

Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Вантовый мост ЗСД, Адмиралтейство, Крестовский остров, Кунсткамера, Лахта-центр, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Стадион «Петровский», Эрмитаж, Крейсер «Аврора».

Организационные детали