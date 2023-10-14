Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Этот маршрут создан для тех, кто хочет раскрыть многогранность Санкт-Петербурга.
Во время 2-часовой поездки с экскурсией вы познакомитесь с островами в дельте Невы, узнаете, в чём секрет названия острова Крестовский, а также на каком острове находится единственный сохранившийся в России деревянный театр. А самых юных гостей на борту ждёт отдельный аудиогид понятным языком.
Во время 2-часовой поездки с экскурсией вы познакомитесь с островами в дельте Невы, узнаете, в чём секрет названия острова Крестовский, а также на каком острове находится единственный сохранившийся в России деревянный театр. А самых юных гостей на борту ждёт отдельный аудиогид понятным языком.
Ближайшие даты:
1
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ноя
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие пройдёт на обновлённом двухпалубном теплоходе «Ряпушка» с дизайнерским салоном и большой прогулочной палубой. На борту работает бар-ресторан с обслуживанием по меню à la carte.
На маршруте действует система «hop-on, hop-off». Это значит, что вы сможете сойти с теплохода на Крестовском острове, чтобы, например, покататься на аттракционах, а затем снова сесть на теплоход и продолжить путешествие.
Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Вантовый мост ЗСД, Адмиралтейство, Крестовский остров, Кунсткамера, Лахта-центр, Петропавловская крепость, Ростральные колонны, Стадион «Петровский», Эрмитаж, Крейсер «Аврора».
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 1 ч 50 мин.
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- VIP-билет включает в себя бокал шампанского на человека и фруктовую тарелку
- При бронировании VIP-столика на 8 мест специальные места на открытой палубе включены в стоимость
ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кунсткамера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 716 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тагуи
14 окт 2023
Все было очень круто, комфортно, вежливый персонал. Очень понравился и сам маршрут
Еда и напитки добавили еще больше положительных эмоций и воспоминаний, все очень вкусно.
Еда и напитки добавили еще больше положительных эмоций и воспоминаний, все очень вкусно.
А
Алия
10 окт 2023
Экскурсия понравилась, не типичная. Немного смутило, что были проблемы с аудио гидом (он постоянно отключался). Но для меня лично это не проблема, я больше любовалась видами финского залива и Лахта центра. Рекомендую для тех, кто уже исследовал центр города
Дарья
17 сен 2023
Спасибо, понравилось
О
Ольга
28 авг 2023
Трижды повторяли одно и тоже, а все остальное замечательно
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