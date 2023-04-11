Увидеть самое главное на обзорной экскурсии в мини-группе и проплыть по Неве в особое время
Волшебство Петербурга раскрывается в полной мере вечером.
Город огней, силуэтов и мистических образов… За 1,5 часа на микроавтобусе или минивэне мы объдем такие визитные карточки Северной столицы, как Михайловский дворец, Спас на Крови, Дворцовая и Исаакиевская площади и другие места. После чего вы увидите город и разводные мосты с воды — на теплоходе за бокалом игристого!
Город огней, силуэтов и мистических образов… За 1,5 часа на микроавтобусе или минивэне мы объдем такие визитные карточки Северной столицы, как Михайловский дворец, Спас на Крови, Дворцовая и Исаакиевская площади и другие места. После чего вы увидите город и разводные мосты с воды — на теплоходе за бокалом игристого!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Авто-пешеходное путешествие
Наши гиды, показывая Город на Неве, увлекут рассказами не только взрослых, но и детей. Вы услышите необыкновенные истории взлётов и падений, через которые довелось пройти этому утончённому господину по имени Санкт-Петербург.
- Начнём с площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси, Михайловский дворец, а ныне Русский музей.
- Проедем по Невскому проспекту, остановимся у Спаса на Крови, чтобы услышать захватывающую историю его возникновения.
- Конечно же, посетим Дворцовую площадь, чтобы отдать должное елизаветинскому барокко — Зимнему дворцу.
- Не минуем мы и всем известный с детства, ещё из стихов Пушкина, памятник «Медный всадник»: вы узнаете, отчего площадь, на которой он стоит, называется площадью Декабристов.
- Затем прогуляемся до Исаакиевской площади, чтобы рассмотреть со всех сторон величайшее творение Монферрана — Исаакиевский собор.
Речной круиз
Самое время отправиться на теплоходе по Неве и её рукавам, ведь скоро будут разводить мосты — а это запоминающееся зрелище, особенно с воды. Вы увидите Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный и Биржевой мосты. Приветственный бокал шампанского, виды ночного города, аудиогид — приятная расслабленная атмосфера гарантирована.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. После авто-пешеходной части он проводит вас до теплохода, но не будет сопровождать во время круиза.
- Обзорная экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества людей
- Круиз и приветственный бокал шампанского включёны в стоимость тура
ежедневно в 22:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 22:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 5605 экскурсий для 9221 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
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