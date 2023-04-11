Волшебство Петербурга раскрывается в полной мере вечером. Город огней, силуэтов и мистических образов… За 1,5 часа на микроавтобусе или минивэне мы объдем такие визитные карточки Северной столицы, как Михайловский дворец, Спас на Крови, Дворцовая и Исаакиевская площади и другие места. После чего вы увидите город и разводные мосты с воды — на теплоходе за бокалом игристого!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Авто-пешеходное путешествие

Наши гиды, показывая Город на Неве, увлекут рассказами не только взрослых, но и детей. Вы услышите необыкновенные истории взлётов и падений, через которые довелось пройти этому утончённому господину по имени Санкт-Петербург.

Начнём с площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси, Михайловский дворец , а ныне Русский музей.

, а ныне Русский музей. Проедем по Невскому проспекту, остановимся у Спаса на Крови , чтобы услышать захватывающую историю его возникновения.

, чтобы услышать захватывающую историю его возникновения. Конечно же, посетим Дворцовую площадь , чтобы отдать должное елизаветинскому барокко — Зимнему дворцу.

, чтобы отдать должное елизаветинскому барокко — Зимнему дворцу. Не минуем мы и всем известный с детства, ещё из стихов Пушкина, памятник «Медный всадник» : вы узнаете, отчего площадь, на которой он стоит, называется площадью Декабристов.

: вы узнаете, отчего площадь, на которой он стоит, называется площадью Декабристов. Затем прогуляемся до Исаакиевской площади, чтобы рассмотреть со всех сторон величайшее творение Монферрана — Исаакиевский собор.

Речной круиз

Самое время отправиться на теплоходе по Неве и её рукавам, ведь скоро будут разводить мосты — а это запоминающееся зрелище, особенно с воды. Вы увидите Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный и Биржевой мосты. Приветственный бокал шампанского, виды ночного города, аудиогид — приятная расслабленная атмосфера гарантирована.

Организационные детали