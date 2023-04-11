Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе

Увидеть самое главное на обзорной экскурсии в мини-группе и проплыть по Неве в особое время

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Волшебство Петербурга раскрывается в полной мере вечером.

Город огней, силуэтов и мистических образов… За 1,5 часа на микроавтобусе или минивэне мы объдем такие визитные карточки Северной столицы, как Михайловский дворец, Спас на Крови, Дворцовая и Исаакиевская площади и другие места. После чего вы увидите город и разводные мосты с воды — на теплоходе за бокалом игристого!
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
Вечерний Петербург на минивэне + развод мостов на теплоходе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Авто-пешеходное путешествие

Наши гиды, показывая Город на Неве, увлекут рассказами не только взрослых, но и детей. Вы услышите необыкновенные истории взлётов и падений, через которые довелось пройти этому утончённому господину по имени Санкт-Петербург.

  • Начнём с площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси, Михайловский дворец, а ныне Русский музей.
  • Проедем по Невскому проспекту, остановимся у Спаса на Крови, чтобы услышать захватывающую историю его возникновения.
  • Конечно же, посетим Дворцовую площадь, чтобы отдать должное елизаветинскому барокко — Зимнему дворцу.
  • Не минуем мы и всем известный с детства, ещё из стихов Пушкина, памятник «Медный всадник»: вы узнаете, отчего площадь, на которой он стоит, называется площадью Декабристов.
  • Затем прогуляемся до Исаакиевской площади, чтобы рассмотреть со всех сторон величайшее творение Монферрана — Исаакиевский собор.

Речной круиз

Самое время отправиться на теплоходе по Неве и её рукавам, ведь скоро будут разводить мосты — а это запоминающееся зрелище, особенно с воды. Вы увидите Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный и Биржевой мосты. Приветственный бокал шампанского, виды ночного города, аудиогид — приятная расслабленная атмосфера гарантирована.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. После авто-пешеходной части он проводит вас до теплохода, но не будет сопровождать во время круиза.
  • Обзорная экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества людей
  • Круиз и приветственный бокал шампанского включёны в стоимость тура

ежедневно в 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 22:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Музеи
Невский проспект
Михайловский замок
Зимний дворец
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Развод мостов
Водные развлечения
На теплоходе
Спас на Крови
Дворцовая площадь
Вечерние
Мосты
На микроавтобусе

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