Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива

Групповой тур в Санкт-Петербурге

Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные

Наш ретрит проведёт мастер медитаций, фитотерапевт, автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев — синтеза жестов и голоса, движения и дыхания, тишины и звука.

Мы поможем вам обрести понимание, куда двигаться и как строить отношения, распознать свои истинные желания и раскрыть потенциал, приумножить финансы.

Расслабленный отдых дополнят аппетитные блюда и спокойные морские пейзажи: наш уединённый отель в скандинавском стиле расположен на побережье Финского залива в окружении дюн и соснового леса.
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Ближайшие даты:
15
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Программа тура по дням

1 день

Тема дня - финансы

Мы начнём ретрит с проведения женского круга силы. После чаепития послушаем лекцию о деньгах, а затем пройдёмся, вдыхая свежий воздух Финского залива. Затем нас ждёт авторская арт-практика и ужин. Вечер посвятим вопросам духовному наставнику.

Тема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансыТема дня - финансы
2 день

Тема дня - отношения

Сегодняшнее утро пройдёт за духовными практиками и завтраком. Прогулявшись вдоль берега, соберёмся на лекцию о взаимоотношениях. После обеда вновь останемся наедине с природой. Затем нас ждут звуковая сессия и арт-терапия. Поужинав, устроим интуитивные танцы по авторской методике.

Тема дня - отношенияТема дня - отношенияТема дня - отношенияТема дня - отношения
3 день

Тема дня - реализация

После утренних практик мы позавтракаем. Ещё раз насладимся природой и в завершение ретрита проведём лекцию по теме дня.

Тема дня - реализацияТема дня - реализацияТема дня - реализация

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Санкт-Петербург, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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