Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге

Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе, соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

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