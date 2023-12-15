Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Наш ретрит проведёт мастер медитаций, фитотерапевт, автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев — синтеза жестов и голоса, движения и дыхания, тишины и звука.
Мы поможем вам обрести понимание, куда двигаться и как строить отношения, распознать свои истинные желания и раскрыть потенциал, приумножить финансы.
Расслабленный отдых дополнят аппетитные блюда и спокойные морские пейзажи: наш уединённый отель в скандинавском стиле расположен на побережье Финского залива в окружении дюн и соснового леса.
Мы поможем вам обрести понимание, куда двигаться и как строить отношения, распознать свои истинные желания и раскрыть потенциал, приумножить финансы.
Расслабленный отдых дополнят аппетитные блюда и спокойные морские пейзажи: наш уединённый отель в скандинавском стиле расположен на побережье Финского залива в окружении дюн и соснового леса.
Ближайшие даты:
15
дек
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Программа тура по дням
1 день
Тема дня - финансы
Мы начнём ретрит с проведения женского круга силы. После чаепития послушаем лекцию о деньгах, а затем пройдёмся, вдыхая свежий воздух Финского залива. Затем нас ждёт авторская арт-практика и ужин. Вечер посвятим вопросам духовному наставнику.
2 день
Тема дня - отношения
Сегодняшнее утро пройдёт за духовными практиками и завтраком. Прогулявшись вдоль берега, соберёмся на лекцию о взаимоотношениях. После обеда вновь останемся наедине с природой. Затем нас ждут звуковая сессия и арт-терапия. Поужинав, устроим интуитивные танцы по авторской методике.
3 день
Тема дня - реализация
После утренних практик мы позавтракаем. Ещё раз насладимся природой и в завершение ретрита проведём лекцию по теме дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по договорённостиЗавершение: Санкт-Петербург, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе, соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.
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