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Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле

Валентина П.
Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле

Что вы увидите

  • Усадьба и парк графа Шувалова, склеп Адольфа.
  • Лютеранская церковь Анненкирха.
  • Усадьба и парк поэта Державиных.
Какой для вас Петербург? Мистический, таинственный, имперский? Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр. Я расскажу о работах архитекторов Растрелли, Росси, Воронихина и Монферрана, проведу к самым фотогеничным особнякам и запечатлею вас в декорациях блестящей эпохи.

На прогулке 👣 вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории 📖 и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:

  • Усадьба Шувалова — церковь ⛪ Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 🌳 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера.
  • Анненкирха — действующая лютеранская церковь середины 18 века с необычным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки.
  • Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.

Организационные детали:

  • После экскурсии 🧭 в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией.
  • Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности.
  • Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке.
  • После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу).
  • Возможна расширенная версия экскурсии с посещением 4 парадных Петербурга. Доплата составит 3000 руб.
Что входит
  • Услуги гида и фотографа.
  • Трансфер по центру города.
Что не входит
    Начало
    🚩 м. Чернышевская
    Место завершения
    🏁 м.Парнас
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
    Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле

    Выберите дату для встречи

    • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Валентина П.
    Валентина П.
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