Какой для вас Петербург? Мистический, таинственный, имперский? Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр. Я расскажу о работах архитекторов Растрелли, Росси, Воронихина и Монферрана, проведу к самым фотогеничным особнякам и запечатлею вас в декорациях блестящей эпохи.
На прогулке 👣 вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории 📖 и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:
Усадьба Шувалова — церковь ⛪ Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 🌳 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера.
Анненкирха — действующая лютеранская церковь середины 18 века с необычным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки.
Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.
Организационные детали:
После экскурсии 🧭 в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией.
Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности.
Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке.
После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу).
Возможна расширенная версия экскурсии с посещением 4 парадных Петербурга. Доплата составит 3000 руб.
Что входит
Услуги гида и фотографа.
Трансфер по центру города.
Что не входит
Начало
🚩 м. Чернышевская
Место завершения
🏁 м.Парнас
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.