Какой для вас Петербург? Мистический, таинственный, имперский? Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр. Я расскажу о работах архитекторов Растрелли, Росси, Воронихина и Монферрана, проведу к самым фотогеничным особнякам и запечатлею вас в декорациях блестящей эпохи.

На прогулке 👣 вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории 📖 и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:

Усадьба Шувалова — церковь ⛪ Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 🌳 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера.

Анненкирха — действующая лютеранская церковь середины 18 века с необычным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки.

Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.

Организационные детали: