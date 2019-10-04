10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Эта поездка создана для тех, кто хочет рассмотреть Куршскую косу с разных сторон: не только насладиться грандиозными видами, но и открыть для себя национальную кухню Восточной Пруссии.

Вы проедете по красивейшим природным объектам косы, насладитесь шумом Балтийского моря штилем Балтийского залива.

Узнаете богатую историю прусской кухни, завладеете лучшими старинными рецептами, а также попробуете своими руками приготовить одну из гастрономических визитных карточек Кенигсберга – строганину из рыбы.
7900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча главный вход в Зоопарк
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Аппетитная история Куршской косы
Аппетитная история Куршской косы

Что вас ожидает

Природные красоты Куршской косы
Наш маршрут пройдет по самым красивым и интересным объектам Куршской косы: вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу, где причудливо извиваются стволы сосен, посмотрите на залив с вершины дюны Эфа, пройдете по белоснежному берегу Балтийского моря. А по пути я расскажу вам историю Куршской косы от прусских времен до сегодняшнего дня.

Знакомство с кухней Пруссии
Восточно-прусская кухня отличалась от немецкой своей практичностью, простотой и необыкновенным вкусом. Я расскажу вам об особенностях национальной прусской кухни и поделюсь интересными рецептами из «фамильных поваренных книг». А затем мы отправимся в один из ресторанчиков на берегу Балтийского моря, чтобы под шум набегающих волн попробовать вкуснейшие блюда из свежей местной рыбы.

Дегустация и рыбный мастер-класс
Затем вас ждет мастер-класс по приготовлению строганины и дегустация блюд из сезонной рыбки по прибалтийскому рецепту. А еще, если захотите, вы сможете попробовать ароматный штрудель с корицей и медом. Кенигсбергские клопсы с секретным ингредиентом и местное крафтовое пиво Понарт.

Организационные детали

  • Мастер-класс по приготовлению строганины входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачивается проезд в национальный парк: 150 руб./чел. и 300 рублей за машину.
Аппетитная история Куршской косы
Аппетитная история Куршской косы
Аппетитная история Куршской косы
Аппетитная история Куршской косы
Аппетитная история Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура главный вход в Зоопарк.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Были на экскурсии с Ириной в конце сентября. Несмотря на то, что переодически шёл дождь и дул сильный ветер, впечатление от поездки осталось замечательным. Выбрали индивидуальную экскурсию потому что, только при личном контакте с гидом можно узнать больше, чем входит в тему экскурсии. Ирина замечательный собеседник. От неё мы узнали много интересного. Порадовало посещение рыбного ресторана с дегустацией пеламиды.
Всем рекомендуем поехать с Ириной в эту поездку.
Цветана
10 сентября 2019
Нелегко писать такой отзыв. Но это было разочарование. Почитала отзывы, вроде бы опытный гид. Я была уверена, что проблем не возникнет вообще никаких! Но вечером после экскурсии у себя в номере мне хотелось плакать. Было чувство, что меня обманули. Во-первых, гид изменила мне время начала экскурсии, объяснив это пробками в городе. Ок. Здесь я согласна, мы выехали на полтора часа раньше и прибыли на место до прибытия больших туристических групп. Во-вторых, духи. Вы меня простите, но нельзя так душиться, если работаешь с людьми, и тебе приходится находиться с ними в автомобиле на протяжении нескольких часов. С самого начала Ирина попыталась выяснить в каком формате я хотела бы, чтобы проходила наша экскурсия. И сразу же обозначила, что ОНА предпочитает прогулки активному отдыху. Калининградцы с придыханием говорят о Куршской косе, но Ирине не удалось передать мне всей прелести места, в котором мы побывали. Информации было мало. Ирина без конца повторялась. По сути, это и была прогулка. Нормальная такая «бабушАчья» прогулка! А завершилась она… покупкой помидоров. Ирине нужно было отовариться именно там, за городом. Я, как воспитанный человек, сказала, что не возражаю, но получилось так, что именно этот момент, эта завершающая жирная красная помидорная точка была решающей для того, чтобы я оставила негативный отзыв. Наверно придется поехать на косу еще раз. С другим гидом.
30 августа 2019
Прекрасная поездка с прекрасной Ириной! Комфортно! Познавательно! Захватывающе! Удивительные впечатления!
3 августа 2019
Мы провели чудесный день в компании с Ириной! Родители мои живут в области, но никогда раньше не были на Куршской косе. Приехав в отпуск, решила разнообразить наш досуг и наконец-то показать родителям своё любимое место в области! Ирина очень интересная рассказчица, хорошо знающая историю края и очень увлечённая своим делом. Это была даже не экскурсия, а приятная прогулка на протяжении которой мы узнали очень много об этом чудесном месте. А ещё, отдохнули душой и телом (какой воздух на косе!), насладились шумом моря ,вкусом строганины из Пеламиды (это что-то)👌🏻, попробовали вкуснейшее пиво и ,конечно, фирменный штрудель!
Сплошной восторг от экскурсии! Спасибо большое Ирине за этот прекрасный день!!! Смело рекомендую гостям города и всем-всем интересующимся!!!
17 июня 2019
Ирина прекрасно провела экскурсию по косе, об истории, о жителях, быте ; великолепные виды с Залива и Балтики; дополнила окрестностями Калининграда, красивыми виллами купцов, предпринимателей , магазинчиками марципана; чудесно!!! Рекомендую всем приезжающим обязательно встретиться с этим удивительным человеком, профессионалом!!!
1 июня 2019
Аппетитная история Куршской косы... Уже одно название интригует! Конечно хотелось посмотреть, что же это такое Куршская коса, а здесь ещё и про рыбу.... 😀 Как не поехать! Я так-то не очень рыбная душа, но интересно, что же это за рыбу предлагают в каждом калининградском ресторане под названием "пиламида", как же ее правильно есть и вкусная ли она.... Поэтому решилась, не остановила даже стоимость экскурсии, все таки впечатления стоят определённых средств, а программа экскурсии по описанию очень насыщенная. Ирина впечатлила меня с первого взгляда, при этом она нашла мне ещё две попутчицы (чудные девушки из Питера). Вот в такой приятной, женской компании мы отправились в путешествие. Что я получила в итоге - массу впечатлений, приятные знакомства, много смеха, интересные легенды и рассказы про Калининградскую область, а также полезную информацию о Куршской косе, увидела Танцующий лес и конечно Ирина научила есть эту чудную рыбу, такую вкусную, что даже сейчас, когда я пишу отзыв, я вспоминаю прекраснейший вкус этого блюда и у меня текут слюнки.... 😂 Кстати, обедали мы в ресторанчике на берегу Балтийского моря и это было незабываемо! Работой нашего гида довольна на 100%, познавательно, интересно, вкусно, организационные вопросы решает быстро и оперативно, экскурсия оправдала мои ожидания, после было столько эмоций и сил, несмотря на пешие прогулки по Куршской косе! Ирина, спасибо большое за приятный отдых! Обязательно обращусь к Вам ещё, когда буду в Калининграде!
28 мая 2019
Это была не столько экскурсия, а приятное времяпровождение с интересным человеком, собеседником, который увлек повествованием об исторических событиях, открыл красивые виды, прекрасные ароматы, волшебные звуки природы Куршской косы. Познакомил с новыми гастрономическими вкусами. Огромная благодарность Ирине за аппетитное послевкусие и восторг от Куршской косы. У меня был чудесный подарок в день рождения! Спасибо!
10 мая 2019
Отличная экскурсия, грамотный гид! Всем рекомендую к посещению Куршской косы. Спасибо Ирине!
22 апреля 2019
Спасибо Ирине, которая организовала, увода все наши пожелания. Экскурсию проводил Павел, интересный рассказчик, коронный микроавтобус, забота о туристах. Замечательные рекомендации, которым мы с удовольствием последовали.
2 мая 2018
Честно признаюсь, выбирая экскурсию "Аппетитная история Куршской косы", я немного сомневалась - цена немаленькая, а я, бесконечно далекий от кулинарии человек, смогу ли когда-нибудь применить полученные знания на практике?

Но, побывав на Куршской косе с Ириной, я со всей ответственностью заявляю - это того стоит!

Ирина - очень опытный и квалифицированный гид, умеет найти индивидуальный подход к каждому, и максимально интересно донести максимально возможный объем информации. Она помогла мне восполнить пробелы, оставшиеся (каюсь!) после школьного курса, и по-новому взглянуть на роль и оценить значение Калининградской области в истории. Без нее поездка на Куршскую косу могла бы оказаться просто очередной вылазкой на природу - лес, песочек, море - о, круто! - ну все, можно поставить галочку "я там был".

Экскурсия хорошо структурирована - 7 часов пролетают как одно мгновение, и все время поддерживается интерес: а что же нас ждет дальше, за поворотом?

Гвоздь программы - дегустация строганины, в уютном ресторанчике с видом на море! Огромная порция вкуснейшей рыбы после целого дня, проведенного на свежем воздухе - это нельзя описать, это нужно прочувствовать лично!

Ирина спасибо Вам большое, остались очарованы красотой и гостеприимством! Обязательно приедем снова!

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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