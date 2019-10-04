10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природные красоты Куршской косы

Наш маршрут пройдет по самым красивым и интересным объектам Куршской косы: вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу, где причудливо извиваются стволы сосен, посмотрите на залив с вершины дюны Эфа, пройдете по белоснежному берегу Балтийского моря. А по пути я расскажу вам историю Куршской косы от прусских времен до сегодняшнего дня.

Знакомство с кухней Пруссии

Восточно-прусская кухня отличалась от немецкой своей практичностью, простотой и необыкновенным вкусом. Я расскажу вам об особенностях национальной прусской кухни и поделюсь интересными рецептами из «фамильных поваренных книг». А затем мы отправимся в один из ресторанчиков на берегу Балтийского моря, чтобы под шум набегающих волн попробовать вкуснейшие блюда из свежей местной рыбы.

Дегустация и рыбный мастер-класс

Затем вас ждет мастер-класс по приготовлению строганины и дегустация блюд из сезонной рыбки по прибалтийскому рецепту. А еще, если захотите, вы сможете попробовать ароматный штрудель с корицей и медом. Кенигсбергские клопсы с секретным ингредиентом и местное крафтовое пиво Понарт.