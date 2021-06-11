Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Обратите внимание: с 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии, либо сертификата о вакцинации.

Что вас ожидает

Старинные традиции пивоваров

Как пиво стало одним из брендов Калининграда? Вы узнаете о хрониках пивоварения Кенигсберга и раскроете, какие рецепты прошлого дошли до наших дней. Гид также расскажет, чем теперь уже калининградское пиво отличается от пенных напитков из других регионов России.

Оценить вкус

Вас ждут дегустации в двух необычных местах:

Пивоварня «Брецель» в Резиденции Королей — относительно молодая, но с большим потенциалом. Здесь вы увидите блестящие пивные бочки и попробуете несколько видов пива в атмосфере классического паба.

— относительно молодая, но с большим потенциалом. Здесь вы увидите блестящие пивные бочки и попробуете несколько видов пива в атмосфере классического паба. Замок-отель Нессельбек. В современном замке, построенном по средневековым канонам, вы продегустируете пиво и закуски, посетите музей пыток и наказаний. А в теплое время года посмотрите конно-рыцарское шоу.

Организационные детали

Обратите внимание: с 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии, либо сертификата о вакцинации.