Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Пивной вояж по Калининграду

История пенного в Кенигсберге + дегустации в Резиденции Королей и замке Нессельбек (групповой тур)

5
1 отзыв
Наша экскурсия в группе до 45 человек посвящена одному символу Калининградской области — пиву! Вечером вы отправитесь в две пивоварни в современных, но колоритных замках.

Продегустируете лучшие сорта пенного напитка с закусками и, конечно, послушаете рассказы гида о пивоварении в Пруссии и Кенигсберге.
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду
Пивной вояж по Калининграду

Обратите внимание: с 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии, либо сертификата о вакцинации.

Что вас ожидает

Старинные традиции пивоваров

Как пиво стало одним из брендов Калининграда? Вы узнаете о хрониках пивоварения Кенигсберга и раскроете, какие рецепты прошлого дошли до наших дней. Гид также расскажет, чем теперь уже калининградское пиво отличается от пенных напитков из других регионов России.

Оценить вкус

Вас ждут дегустации в двух необычных местах:

  • Пивоварня «Брецель» в Резиденции Королей — относительно молодая, но с большим потенциалом. Здесь вы увидите блестящие пивные бочки и попробуете несколько видов пива в атмосфере классического паба.
  • Замок-отель Нессельбек. В современном замке, построенном по средневековым канонам, вы продегустируете пиво и закуски, посетите музей пыток и наказаний. А в теплое время года посмотрите конно-рыцарское шоу.

Организационные детали

Обратите внимание: с 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала экскурсии, либо сертификата о вакцинации.

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Все дегустации включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на Ленинском проспекте в Калининграде
Время проведения: в четверг в 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию. 😊
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1 реальный отзыв

M
11 июня 2021
Очень понравилось, Павел отличный рассказчик, пиво вкусное)

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