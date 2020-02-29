8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Душевный Калининград Калининград действительно дышит морем. В историческом центре летают чайки, попрошайничают белоснежные лебеди и сушат на солнце черно-смоляные крылья бакланы. Вы пройдете по старинной набережной, рассмотрите Кенигсбергскую торговую биржу и фортификационные сооружения 19 века с воротами и водным рвом. А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа.
История и легенды города Гуляя по старинным кенигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея. А еще услышите о прошлом и настоящем Калининграда, поразмышляете над его будущим и узнаете о связанных с ним знаменитых людях.
Организационные детали
По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение одного музея на выбор.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Местов встречи для начала тура у отеля Ибис.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после войны создавал историю будущей Калининградской области. У меня высшее филологическое образование, я провожу экскурсии на русском, английском и китайском языках. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Приглашаю вас!
Экскурсия прошла замечательно. Наш экскурсовод Марина очень интересно,популярно рассказала историю возникновения города Кенигсберга с древних времен до наших дней,о героической обороне города от фашистских захватчиков. За 2.5-3 часа обошли историческую часть города. Увидели кафедральный собор,могилу Эммануила Канта. Отличная экскурсия. Мне понравилось.
Татьяна
26 февраля 2020
Интересная экскурсия, во время которой побываешь в разные эпохи развития Калининграда. Экскурсия практически индивидуальная- группа была небольшая. Экскурсовод Марина успевала во время содержательной экскурсии отвечать на наши вопросы, показала объекты, которые сам не увидишь, гуляя по городу.Прекрасное впечатление от работы гида. Всем рекомендую.
Ольга
23 февраля 2020
Наша пешеходная экскурсия по Калининграду с гидом Мариной оставила прекрасное впечатление. По опыту могу сказать ,что очень редко попадается гид , про которого от души хочется оставить хороший отзыв. Экскурсия Марины построена очень грамотно и позволяет окунуться в разные периоды истории города. Чувствуешь, что человек любит и знает свое дело. Спасибо. всем рекомендую.
Юлия
2 февраля 2020
на момент экскурсии я была 4-й день в Калининграде, и думала, что все видела. Но гиду Марине удалось меня удивить. полагаю, она изменила ход экскурсии, чтобы рассказывать новое для меня, и это получилось. Рекомендую)
Георгий
2 февраля 2020
Очень содержательная, информативная экскурсия. Несмотря на ливень эмоции были только положительные. Марина как уроженка Калининграда знает много интересных историй которые украсили нашу экскурсию.
Элеонора
1 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Начинаешь смотреть на Калининград по новому. Очень душевная экскурсовод. Маршрут составлен так, что ты каждую минуту видишь достопримечательность, которую бы сам не нашел или бы не посетил. Раскрывается история города, с фотографиями и фактами. Спасибо.
Катерина
30 января 2020
В первую очередь хочется отметить, что экскурсия для нас была индивидуальной. В конце января в Калининград приезжает немного туристов и это отличная возможность посмотреть город без толкучки и очередей в музеи.
Если вы опаздываете на экскурсию, то вас обязательно дождутся или перезвонят уточнить ваше присутствие.
Гид Марина очень внимательная и приятная девушка. Во время прогулки уточняет надо ли погреться, сходить в туалет или остановиться и выпить горячего чаю или кофе. Если группа будет не большая, как у нас, то будет возможность больше времени уделить интерестным именно вам местам.
Маршрут построен удобно и не напряжно. Вы пройдёте по самым значимым местам Калининграда. Название экскурсии полностью соответствует рассказу гида. Марина ответит вам на любой вопрос, можете спрашивать не стесняясь. А помимо экскурсионной программы подскажет где вкусно поесть и куда еще стоит сходить и съездить. А в конце вас ждет сюрприз, но не буду раскрывать всех секретов.
У нас остались только хорошие и теплые впечатления. Чувствуется, что гид знает город и может интересно преподнести всю информацию. Если вы думаете идти или нет, то однозначно да - идти.
Самый главный совет - надевайтесь по погоде.
Ирина
29 января 2020
Гид пунктуален, экскурсия началась вовремя. Хорошая теплая атмосфера-как будто старый друг показывает город, без напряжения и пафоса. Очень понравилось, что у Маины с собой много старых фотографий-интересно сравнить что было в расцвет старого города и как это со временем преобразилось.
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
Погрузиться в средневековые, довоенные и современные будни города у Верхнего и Нижнего озер
Если вы уже прогулялись по острову Канта и Рыбной деревне, самое время открыть для себя неизведанные достопримечательности Калининграда. Я проведу вас по живописным окрестностям Верхнего и Нижнего озер, расскажу о повседневной жизни Кенигсберга времен тевтонцев и помогу взглянуть на город с самых атмосферных и фотогеничных ракурсов.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!