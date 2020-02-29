8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Душевный Калининград

Калининград действительно дышит морем. В историческом центре летают чайки, попрошайничают белоснежные лебеди и сушат на солнце черно-смоляные крылья бакланы. Вы пройдете по старинной набережной, рассмотрите Кенигсбергскую торговую биржу и фортификационные сооружения 19 века с воротами и водным рвом. А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа.

История и легенды города

Гуляя по старинным кенигсбергским мостам, вы отыщете ответ на вопрос математика Эйлера и раскроете, где началась история города и где обрела дом богатая белоснежная коллекция морского музея. А еще услышите о прошлом и настоящем Калининграда, поразмышляете над его будущим и узнаете о связанных с ним знаменитых людях.