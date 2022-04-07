Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Наличие при себе паспорта - обязательно!
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»
Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф»

Что вас ожидает 🤩

  • Зеленоградск
  • Кирха Святого Адальберта
  • Памятник зеленоградским котам
  • Бювет с минеральной водой
  • Музей «Мурариум»
  • Сыроварня «Schaaken DORF»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Современный Зеленоградск в прошлом был королевским курортом и носил название Кранц.

Профессиональный экскурсовод познакомит Вас с историей города и его окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Вас ждет приятная прогулка по променаду Зеленоградска и зеленому парку. Вы осмотрите кирху Святого Адальберта, сделаете веселые снимки у памятника зеленоградским котам и попрубуете зеленоградскую минеральную воду из бювета.

В продолжении экскурсии желающие смогут посетить музей «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция кошек, самая большая из подобных в России.

Далее, группа отправляется в поселок Некрасово, который расположился совсем недалеко от Зеленоградска. Вы заглянете в маленькую семейную сыроварню открытого типа «Schaaken DORF». У Вас будет возможность в п. Некрасово под продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дегустация сыров (6 видов) и шоколада (4 вида) и бокал вина - 350 руб. /чел. - по предворительному бронированию с оплатой на месте. Билеты в музей “Мурариум” + смотровая площадка – 250 руб. /чел. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 12:00

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