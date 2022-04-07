Современный Зеленоградск в прошлом был королевским курортом и носил название Кранц.

Профессиональный экскурсовод познакомит Вас с историей города и его окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Вас ждет приятная прогулка по променаду Зеленоградска и зеленому парку. Вы осмотрите кирху Святого Адальберта, сделаете веселые снимки у памятника зеленоградским котам и попрубуете зеленоградскую минеральную воду из бювета.

В продолжении экскурсии желающие смогут посетить музей «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция кошек, самая большая из подобных в России.

Далее, группа отправляется в поселок Некрасово, который расположился совсем недалеко от Зеленоградска. Вы заглянете в маленькую семейную сыроварню открытого типа «Schaaken DORF». У Вас будет возможность в п. Некрасово под продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия.