Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Донской монастырь сквозь столетия

Гуляя по Донскому монастырю, вы узнаете, как формировался его архитектурный ансамбль, с какими военными победами он связан и чем знаменит сегодня. Кроме того, я расскажу о патриархе Тихоне, имя которого также навсегда вошло в историю Донского монастыря. И, конечно, познакомлю с удивительной историей донской иконы Пресвятой Богородицы, которая со времен Куликовской битвы считается Матушкой-Заступницей Москвы.

Красота и тишина монастыря

Старинные соборы монастыря удивят вас замечательной сохранностью внутреннего убранства. А царящая вокруг них атмосфера запомнится умиротворением и покоем, охраняемым липовыми аллеями и яблоневым садом. На прогулке вы услышите малоизвестные факты о святыне и увидите легендарный некрополь, где нашли покой виднейшие представители русского дворянства, а также где сохраняются уникальные мраморные барельефы с утраченного в 30-е годы Храма Христа Спасителя.