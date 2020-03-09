9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны

Галина
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Галина – ваш гид
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ.

Главный магазин страны, знакомый многим с детства.

Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики.

О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
От 3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии9 отзывов
5
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода

Что вас ожидает

Вехи ГУМа
Вы узнаете об основных этапах истории магазина, а они презанимательны: он был то местом бойкой торговли, как и положено магазину, то становился складом оружия и картофеля, в нем жили, устроив квартиры прямо рядом с торговыми линиями, здесь прощались с партийной элитой, строили первую советскую реактивную ракету и демонстрировали новую модную коллекцию Диора. Но, конечно, главной темой экскурсии станет та необычная для советской торговли задачи, которая стояла перед ГУМом: моделировать одежду и пропагандировать моду.

Мода в стране Советов
Про советскую моду говорят разное. Некоторые даже пытаются доказать, что ее вообще не было, а люди и зимой, и летом ходили в ушанках и валенках. Что, конечно же, было неправдой. Перед вами пройдут 20-е с новыми надеждами, конструктивизмом, кожаными комиссарскими куртками и платьями, сшитыми из холста. 30-е в крепдешиновых платьях, фильдекосовых чулках и белых носочках с туфельками. 40-е и невероятным образом завитые кудряшки, микс из трогательных цветастых женских платьиц, часто сшитых дома на машинке, и неожиданных трофейных туалетов. 50-е с одеждой и прическами «как в кино», первыми стилягами и фарцовщиками. И, наконец, 60-е — тщетная борьба с женскими брючными костюмами, «Бабеттой» и «Ульями» в прическах и несравненной Софи Лорен на Московском международном кинофестивале.

А еще вы узнаете...

  • как попадали в самую секретную секцию ГУМа,
  • что приравнивалось к медали Героя Советского Союза,
  • сколько раз собирались снести ГУМ,
  • кто такой Мартьяныч,
  • за что закрывали журналы Мод и многое другое.

ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода
ГУМ и советская мода

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Все супер!
20 января 2020
Экскурсия очень понравилась. 1,5 часа пролетели очень быстро. Галина прекрасно рассказывала.
9 января 2020
Спасибо большое! Отличная экскурсия. Я приятно удивлена, не ожидала, что это окажется ТАК интересно. Если будете в Москве- сходите обязательно! И материала оказалось достаточно много, и подача была очень интересной.
17 марта 2019
Замечательная экскурсия, если так можно назвать эти два часа дружеского общения и интересного рассказа. Непривычное ощущение, которое меня не покидало все эти два часа, будто я и мои подруги не просто обычные посетители, а важные гости и нам открываются тайны ГУМ а, которые не доступны всем остальным. Мы, вроде бы, и были частью публики, но смотрели на все со стороны. И ещё, я даже не подозревала, что в ГУМе может быть ТАК интересно! Спасибо огромное Галине! Рекомендую всем, кто ещё не посетил эту замечательную экскурсию.
6 января 2019
Ходили перед новым годом с подругами.
Все понравилось. Информации как раз сколько нужно, не мало, но и не перебор!
Спасибо!
20 декабря 2018
Огромная благодарность Галине! Она так здорово и интересно провела экскурсию! Время пролетело абсолютно не заметно. Хотелось еще продолжения))) Замечательно,что она включает в свой рассказ очень интересные фотографии, рассказы из жизни людей. Экскурсия проведена на отлично!!!
16 декабря 2018
Галина спасибо, огромное за экскурсию! Отмечали мой день рождения с компанией девочек. Всем понравилось. Содержательно, интересно, с историями и фактами! Мы как москвички многого не знали.
11 декабря 2018
Великолепная экскурсия от эрудированного и интеллигентного гида. Смело всем рекомендую!
2 июля 2018
Добрый день! 1 июля 2018 года посетили экскурсию "ГУМ и советская мода". Два часа экскурсии пролетели незаметно! Гидом было рассказано очень много интересных фактов и про историю ГУМа, и про становление советской и российской моды, начиная с 19го века и по сегодняшний день. Огромная благодарность гиду Галине!

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