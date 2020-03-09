9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.

Что вас ожидает

Вехи ГУМа

Вы узнаете об основных этапах истории магазина, а они презанимательны: он был то местом бойкой торговли, как и положено магазину, то становился складом оружия и картофеля, в нем жили, устроив квартиры прямо рядом с торговыми линиями, здесь прощались с партийной элитой, строили первую советскую реактивную ракету и демонстрировали новую модную коллекцию Диора. Но, конечно, главной темой экскурсии станет та необычная для советской торговли задачи, которая стояла перед ГУМом: моделировать одежду и пропагандировать моду.

Мода в стране Советов

Про советскую моду говорят разное. Некоторые даже пытаются доказать, что ее вообще не было, а люди и зимой, и летом ходили в ушанках и валенках. Что, конечно же, было неправдой. Перед вами пройдут 20-е с новыми надеждами, конструктивизмом, кожаными комиссарскими куртками и платьями, сшитыми из холста. 30-е в крепдешиновых платьях, фильдекосовых чулках и белых носочках с туфельками. 40-е и невероятным образом завитые кудряшки, микс из трогательных цветастых женских платьиц, часто сшитых дома на машинке, и неожиданных трофейных туалетов. 50-е с одеждой и прическами «как в кино», первыми стилягами и фарцовщиками. И, наконец, 60-е — тщетная борьба с женскими брючными костюмами, «Бабеттой» и «Ульями» в прическах и несравненной Софи Лорен на Московском международном кинофестивале.

А еще вы узнаете...