15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чистые пруды: 6 необычных домов

Веселая экскурсия для детей с заданиями в красивейшем районе Москвы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Чистые пруды — удивительный район, в котором можно обнаружить очень много красоты и настоящей московской атмосферы.

Мы отправимся на прогулку по Чистопрудному бульвару, рядом с которым прячутся очень интересные и необычные здания: все они из разных эпох, со своей историей и с каждым из них мы будем взаимодействовать.

Ребятам предстоит открыть несколько секретов Москвы, а затем выполнить интерактивное задание за чашкой ароматного чая.
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов

Что вас ожидает

Самые удивительные дома Москвы
Дом первый. Вы встретите один из красивейших домов города и узнаете его тайны. Например, почему известный французский архитектор предлагал снести всю Москву и оставить только этот дом.
Дом второй. Над самым неоднозначным зданием в Москве мы устроим настоящий суд с приговором: должен ли этот дом оставаться в городе, или он по праву считается самым уродливым в столице?
Дом третий. Вы рассмотрите дом в китайском стиле, изучите украшающие фасад архитектурные детали, а затем сможете выбрать чай в самом известном чайном магазине Москвы.
Дом четвертый. Здесь обнаружим диковинных зверей, которые украшают причудливый фасад здания, а также расшифруем таинственный знак, появившийся в этом месте позже.
Дом пятый. Есть ли в Москве дом-комод? Это мы тоже выясним! Приготовьтесь восхититься красотой особняка 18-го века и узнать, какое смешное прозвище получили его владельцы и что в этом доме делал А. С. Пушкин.
Дом шестой. И наконец, один из самых странных домов в Москве — дом-яйцо! Почему никто в нем до сих пор не живет, каким он задумывался изначально и в каком городе должен был находиться — все это я расскажу вам на экскурсии.

Секреты и истории Чистых прудов
Кроме необычных домов вы увидите массу достопримечательностей: познакомитесь с В. Г. Шуховым и А. С. Грибоедовым, увидите две знаменитые библиотеки, зайдете в гости к Александру Меншикову и узнаете, почему Меншикову башню называли сестрой Ивана Великого. На прогулке я расскажу вам, почему Чистые пруды стали Чистыми, где катался на коньках Костик из Покровских ворот, поведаю театральные байки «Современника» и покажу остатки древней крепостной стены Белого города. А еще мы зайдем в один из самых неожиданных дворов Москвы — во двор-зоопарк, где гуляют настоящие фазаны, павлины, утки и хохлатые голуби!

Чаепитие и увлекательное задание!
В конце прогулки мы пойдем пить горячий чай с пирожками в книжном магазине. Здесь все участники получат задания-раскраску: ребятам нужно будет ответить на вопросы по экскурсии и дополнить карту маршрута с помощью полученных знаний. А тот, кто справится с заданием быстрее всех, получит приз!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка подходит для группы детей от 7 до 12 лет. Взрослым тоже можно и даже нужно!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается чаепитие, примерно 200-300 рублей с человека.

Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов
Чистые пруды: 6 необычных домов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
У нас была семей
Эльвира
30 августа 2019
Рекомендую перед экскурсией связываться с гидом и уточнять детали.Наша экскурсия была сокращена на час,обещанного на сайте чаепития мы не получили.
25 августа 2019
Юлия - замечательный экскурсовод. Сумела заинтересовать своим рассказом и детей, и взрослых.
13 июля 2019
Мы замечательно провели время в Юлиной компании. Экскурсия прошла очень легко, интересно и непринуждённо. Дети (11,13 лет) остались довольны и с удовольствием ждали нашей следующей экскурсии с Юлей.
7 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям 7-8 лет.
27 января 2019
Отличный гид. Мальчишки 10 и 12 лет с папой очень довольны. Юлия отличный грамотный рассказчик. Выдержала прессинг детей с вопросами на отлично! Завершение экскурсии в уютной читальне с чайкой - особое удовольствие после снега с морозом! Спасибо, Юлия.
7 января 2019
Юля СПАСИБО за экскурсию интересную и увлекательную!
Мои дети настолько увлеклись, что готовы были еще три часа следовать за Юлей и слушать ее рассказы. Несколько раз находили время забежать погреться в кафе, так как мороз в Москве в тот день был жгучий. С горячим чаем в холодных руках и с горящими радостными глазами мы расстались с Юлей, уверены, что в следующий раз мы снова встретимся!
ДО ВСТРЕЧИ!
3 декабря 2018
Все было очень интересно! Юля прекрасный рассказчик и хорошо знает историю Москвы!
2 ноября 2018
Такая экскурсия (запоминающаяся, яркая, увлекательная) могла получиться только у Профессионала с большой буквы! Юля -великолепный рассказчик! Нашла подход к каждому: от мала до велика)) А уж такую Москву ,которую нам показала Юлия, мы ,в суете дней, и не видели! Бульвар,по которому не раз проходила, здания, мимо которых пробегала-теперь обрели свою историю! Спасибо за увлекательную экскурсию! Также спасибо уютному ЧИТАЛКАФЕ, за вкусные пирожки и горячий чай)
24 августа 2018
Мы в восторге от проведённой с нами экскурсии!!! Много интересных фактов, отличная подача, а главное, что были счастливы и довольны не только дети, но и мы! Обязательно вернёмся !!!
Ещё 5 отзывов

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