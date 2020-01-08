15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые удивительные дома Москвы

Дом первый. Вы встретите один из красивейших домов города и узнаете его тайны. Например, почему известный французский архитектор предлагал снести всю Москву и оставить только этот дом.

Дом второй. Над самым неоднозначным зданием в Москве мы устроим настоящий суд с приговором: должен ли этот дом оставаться в городе, или он по праву считается самым уродливым в столице?

Дом третий. Вы рассмотрите дом в китайском стиле, изучите украшающие фасад архитектурные детали, а затем сможете выбрать чай в самом известном чайном магазине Москвы.

Дом четвертый. Здесь обнаружим диковинных зверей, которые украшают причудливый фасад здания, а также расшифруем таинственный знак, появившийся в этом месте позже.

Дом пятый. Есть ли в Москве дом-комод? Это мы тоже выясним! Приготовьтесь восхититься красотой особняка 18-го века и узнать, какое смешное прозвище получили его владельцы и что в этом доме делал А. С. Пушкин.

Дом шестой. И наконец, один из самых странных домов в Москве — дом-яйцо! Почему никто в нем до сих пор не живет, каким он задумывался изначально и в каком городе должен был находиться — все это я расскажу вам на экскурсии.

Секреты и истории Чистых прудов

Кроме необычных домов вы увидите массу достопримечательностей: познакомитесь с В. Г. Шуховым и А. С. Грибоедовым, увидите две знаменитые библиотеки, зайдете в гости к Александру Меншикову и узнаете, почему Меншикову башню называли сестрой Ивана Великого. На прогулке я расскажу вам, почему Чистые пруды стали Чистыми, где катался на коньках Костик из Покровских ворот, поведаю театральные байки «Современника» и покажу остатки древней крепостной стены Белого города. А еще мы зайдем в один из самых неожиданных дворов Москвы — во двор-зоопарк, где гуляют настоящие фазаны, павлины, утки и хохлатые голуби!

Чаепитие и увлекательное задание!

В конце прогулки мы пойдем пить горячий чай с пирожками в книжном магазине. Здесь все участники получат задания-раскраску: ребятам нужно будет ответить на вопросы по экскурсии и дополнить карту маршрута с помощью полученных знаний. А тот, кто справится с заданием быстрее всех, получит приз!

Кому подойдет экскурсия

Прогулка подходит для группы детей от 7 до 12 лет. Взрослым тоже можно и даже нужно!