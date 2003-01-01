27 октября в 19:00 и 21:30

Встречаем Хэллоуин на высоте вместе с оркестром «Nella Musica»
В 19:00 в самый необычный, мистический и колоритный праздник Хэллоуин, в невероятно атмосферном месте на 90 этаже башни «Федерация» в Москва-сити прозвучит музыка Джона Уильямса, Ханса Циммера, саундтреки к фильмам «Звёздные войны» и «Интерстеллар» в исполнении оркестра «Nella Musica».
Живой звук оркестра, увлекательное шоу и умопомрачительный панорамный вид на вечернюю Москву создадут невероятную и незабываемую атмосферу праздника. Все музыканты будут в тематических костюмах, а для каждого гостя в подарок бокал шампанского!
Возрастные ограничения: старше 6 лет.
Музыкальное шоу «Концерт на высоте»
В 21:30 вас ждут хиты и кавер-версии любимых композиций: шедевры музыки в свежем, современном прочтении. Романтизм, джаз и авангард в переплетении с композициями, покорившими мир в звучании рояля, скрипки, контрабаса, цимбал и ударных.
В программе: The Muse, The Sting, The Coldplay, The Weeknd, A. Piazzolla, F. Sinatra
Солисты: Иван Соколов — фортепиано, Александр Карпенко — контрабас и бас, Илларион Брусс — кахон, Александр Ситюк — перкуссия, Павел Солдатиков — скрипка, худ. руководитель «ART-COLLAGE».
Сбор гостей в 21:00 в Башне Империя, холл музея Москва-сити. Возрастные ограничения: старше 12 лет.
Важно знать:
- Билеты на концерты приобретаются отдельно друг от друга.
- Для каждого гостя в подарок бокал шампанского!
- Обратите внимание, что возрастные ограничения на мероприятия разные. Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
- QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀
С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:
- На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
- Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).
Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
- Измеряем температуру каждому гостю.
- Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
- Весь персонал работает в медицинских масках.
- Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.