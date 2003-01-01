27 октября в 19:00 и 21:30

Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»

Мы знаем, как отпраздновать Хэллоуин весело и необычно

Мы знаем, как отпраздновать Хэллоуин весело и необычно.

Для вас мы подготовили для вас два грандиозных мероприятия: музыкально-иммерсивное шоу от оркестра «Nella Musica» и музыкальное симфо-рок шоу.

Вас ждут море музыки, панорама вечерней Москвы и бокал игристого в подарок.

Выбирайте билет на интересующее вас шоу и приготовьтесь веселиться.
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Хэллоуин на 90 этаже башни «Федерация-Восток»
Встречаем Хэллоуин на высоте вместе с оркестром «Nella Musica»
В 19:00 в самый необычный, мистический и колоритный праздник Хэллоуин, в невероятно атмосферном месте на 90 этаже башни «Федерация» в Москва-сити прозвучит музыка Джона Уильямса, Ханса Циммера, саундтреки к фильмам «Звёздные войны» и «Интерстеллар» в исполнении оркестра «Nella Musica».
Живой звук оркестра, увлекательное шоу и умопомрачительный панорамный вид на вечернюю Москву создадут невероятную и незабываемую атмосферу праздника. Все музыканты будут в тематических костюмах, а для каждого гостя в подарок бокал шампанского!
Возрастные ограничения: старше 6 лет.
Музыкальное шоу «Концерт на высоте»
В 21:30 вас ждут хиты и кавер-версии любимых композиций: шедевры музыки в свежем, современном прочтении. Романтизм, джаз и авангард в переплетении с композициями, покорившими мир в звучании рояля, скрипки, контрабаса, цимбал и ударных.
В программе: The Muse, The Sting, The Coldplay, The Weeknd, A. Piazzolla, F. Sinatra
Солисты: Иван Соколов — фортепиано, Александр Карпенко — контрабас и бас, Илларион Брусс — кахон, Александр Ситюк — перкуссия, Павел Солдатиков — скрипка, худ. руководитель «ART-COLLAGE».
Сбор гостей в 21:00 в Башне Империя, холл музея Москва-сити. Возрастные ограничения: старше 12 лет.

Важно знать:

  • Билеты на концерты приобретаются отдельно друг от друга.
  • Для каждого гостя в подарок бокал шампанского!
  • Обратите внимание, что возрастные ограничения на мероприятия разные. Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
  • QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀

С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:

  • На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
  • Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).
Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
  • Измеряем температуру каждому гостю.
  • Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
  • Весь персонал работает в медицинских масках.
  • Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Оркестр «Nella Musica» в 19:00
2 500 ₽
«Концерт на высоте» в 21:30
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет
  • вкусный комплимент (бокал игристого)
  • музыкальное шоу
Что не входит
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Пресненская наб., 12 Восточный вход
Завершение: Пресненская наб., 12
Важная информация
  • Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)
  • QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀
  • Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀
  • Измеряем температуру каждому гостю.
  • Дезинфицируем все помещения, соблюдаем необходимую дистанцию.
  • Весь персонал работает в медицинских масках.
  • Все поверхности обрабатываются антисептическим раствором.
Когда и сколько длится?
Когда: 27 октября в 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

27 октября в 19:00 и 21:30

ООО И.
ООО И.
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