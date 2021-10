27 октября в 19:00 и 21:30

Встречаем Хэллоуин на высоте вместе с оркестром «Nella Musica»

В 19:00 в самый необычный, мистический и колоритный праздник Хэллоуин, в невероятно атмосферном месте на 90 этаже башни «Федерация» в Москва-сити прозвучит музыка Джона Уильямса, Ханса Циммера, саундтреки к фильмам «Звёздные войны» и «Интерстеллар» в исполнении оркестра «Nella Musica».

Живой звук оркестра, увлекательное шоу и умопомрачительный панорамный вид на вечернюю Москву создадут невероятную и незабываемую атмосферу праздника. Все музыканты будут в тематических костюмах, а для каждого гостя в подарок бокал шампанского!

Возрастные ограничения: старше 6 лет.

Музыкальное шоу «Концерт на высоте»

В 21:30 вас ждут хиты и кавер-версии любимых композиций: шедевры музыки в свежем, современном прочтении. Романтизм, джаз и авангард в переплетении с композициями, покорившими мир в звучании рояля, скрипки, контрабаса, цимбал и ударных.

В программе: The Muse, The Sting, The Coldplay, The Weeknd, A. Piazzolla, F. Sinatra

Солисты: Иван Соколов — фортепиано, Александр Карпенко — контрабас и бас, Илларион Брусс — кахон, Александр Ситюк — перкуссия, Павел Солдатиков — скрипка, худ. руководитель «ART-COLLAGE».

Сбор гостей в 21:00 в Башне Империя, холл музея Москва-сити. Возрастные ограничения: старше 12 лет.

Важно знать:

Билеты на концерты приобретаются отдельно друг от друга.

Для каждого гостя в подарок бокал шампанского!

Обратите внимание, что возрастные ограничения на мероприятия разные. Несовершеннолетние посетители до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, законных представителей или иных лиц (учителей, воспитателей и т. д.)

QR не требуется: мы позаботились о вашей безопасности. ⠀

С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:

На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.

Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).

Чтобы ваше пребывание было максимально безопасным, у нас соблюдаются все меры предосторожности:⠀