Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 17:30 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования. Важная информация: Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в оригинале.

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Описание

Есть на Государевой дороге старинный и очень красивый город Клин – родина стеклянных ёлочных игрушек России. Как хорошо перед праздником окунуться в атмосферу новогодней сказки, попав в богатый и блестящий мир ёлочной игрушки, увидеть, как как рождается стеклянное чудо, попробовать себя в роли художника, пройти в хороводе с Дедом Морозом вокруг десятиметровой Царицы Ёлки. И, конечно, приобрести новые игрушки для своей домашней ёлочки.