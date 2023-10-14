Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 17:30 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Важная информация: Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в оригинале.
Важная информация: Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в оригинале.
Что вас ожидает:
- Клин
- Музейно-выставочный комплекс «Клинское подворье»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 120 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Есть на Государевой дороге старинный и очень красивый город Клин – родина стеклянных ёлочных игрушек России. Как хорошо перед праздником окунуться в атмосферу новогодней сказки, попав в богатый и блестящий мир ёлочной игрушки, увидеть, как как рождается стеклянное чудо, попробовать себя в роли художника, пройти в хороводе с Дедом Морозом вокруг десятиметровой Царицы Ёлки. И, конечно, приобрести новые игрушки для своей домашней ёлочки.
Программа
- Пешеходная экскурсия по городу Клин;
- Музейно-выставочный комплекс «Клинское подворье». На экскурсии вы пройдете по 12 залам комплекса:
- В Голландском зале узнаете, как зародилась традиция наряжать на Рождество ёлки, и кто стал основоположником стеклодувного промысла на Клинской земле.
- Заглянете в избу мастера XIX века.
- Увидите коллекции картонажных и ватных игрушек, монтажные игрушки 20-30-х годов прошлого века, собранные из стеклянных бусинок и трубочек, а затем игрушки 40-60-х – ракеты, спутники, первые космонавты – всё это не могло не оказаться запечатлённым на стеклянных шарах. А затем сравните их с современными игрушками.
- Понаблюдаете за работой мастеров стеклодувов и художников.
- В зале «Щелкунчик» увидите героев не только замечательной рождественской сказки, но и одноименного балета, работу над музыкой к которому Пётр Ильич Чайковский закончил именно в Клину.
- В зале Дедов Морозов представлены игрушечные волшебники разных годов. Обязательно найдите своего, который когда-то стоял у вас под ёлкой.
- И вот наконец Парадный зал, где вас приветствует десятиметровая Царица Ёлка в эксклюзивном наряде, радующая своей красотой и изяществом. А световое шоу и выход Деда Мороза (только после его дня рождения, с 19 ноября) делает праздник настоящим! В завершение экскурсии каждый гость получает на память стеклянный шарик!
- Мастер-класс по росписи шара с присыпкой (за доп. плату): попробуйте себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда: под руководством мастера распишите настоящий стеклянный шарик и заберите его с собой на память о посещении необыкновенного музея.
- Посещение фирменного магазина «Клинская Игрушка». В сказочном тереме вас ждет огромный ассортимент новогодних игрушек, чтобы наполнить каждый дом неповторимой таинственной атмосферой приближающего Нового года и Рождества.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Мастер-класс по росписи шара с присыпкой - 500 руб. /чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Можно с детьми
Необычные
Музеи
На весь день
Фабрики и заводы
Похожие туры из Москвы
Квест
2 часа
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Изучить знаменитые сюжеты и образцы искусства, выполняя задания древнегреческих богов
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
1 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
на станции метро ВДНХ
19 окт
26 окт
2 ноя
9 ноя
1 100₽ за человека
Входной билет
30 минут
Билет в Пушкинский музей: главное здание
Осмотреть основную экспозицию ГМИИ им. Пушкина - без очередей и ожидания
главное здание ГМИИ им. Пушкина
Завтра
15 окт
17 окт
18 окт
600₽ за билет
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании