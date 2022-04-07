Москва дворянская

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Арбат
  • Дворянские особняки
  • Памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Арбат – это не просто улица, это самый центр Москвы и визитная карточка столицы. Здесь был опричный двор, жили ремесленники и стрельцы, а с 18 века на Арбате появились особняки дворянской знати: Голицыных, Шереметьевых, Хованских и других. Здесь жила восхищавшая юного А. С. Пушкина русская «Золушка» Екатерина Семенова - бывшая крепостная актриса, которая стала княгиней Гагариной. На Арбате в одном из особняков жил Пьер Безухов из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

После пожара 1812 года от старой застройки Арбата осталась лишь малая часть.

Например, особняк, в котором А. С. Пушкин собирал друзей на свой «мальчишник» перед свадьбой, и куда позже привел молодую жену. Позже этот дом сменил нескольких владельцев, побывал театром Красной Армии и коммуналкой. В наше время это музей, открывшийся к 155-летию свадьбы А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой. Из окон квартиры, где молодожены провели свой медовый месяц, можно увидеть их бронзовые фигуры, идущие в направлении парадной.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билет в метро. Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 12:00

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