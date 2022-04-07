Арбат – это не просто улица, это самый центр Москвы и визитная карточка столицы. Здесь был опричный двор, жили ремесленники и стрельцы, а с 18 века на Арбате появились особняки дворянской знати: Голицыных, Шереметьевых, Хованских и других. Здесь жила восхищавшая юного А. С. Пушкина русская «Золушка» Екатерина Семенова - бывшая крепостная актриса, которая стала княгиней Гагариной. На Арбате в одном из особняков жил Пьер Безухов из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

После пожара 1812 года от старой застройки Арбата осталась лишь малая часть.

Например, особняк, в котором А. С. Пушкин собирал друзей на свой «мальчишник» перед свадьбой, и куда позже привел молодую жену. Позже этот дом сменил нескольких владельцев, побывал театром Красной Армии и коммуналкой. В наше время это музей, открывшийся к 155-летию свадьбы А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой. Из окон квартиры, где молодожены провели свой медовый месяц, можно увидеть их бронзовые фигуры, идущие в направлении парадной.