Мы очень любим Москву за её удивительное разнообразие и хотим влюбить в неё вас, отразив это на фотографиях. Наш маршрут посвящён колоритному кварталу, где находится одна из красивейших улиц столицы и новые «Патрики», а изнанка изумляет балабановской атмосферой сквотов. Гуляя по этим антуражным местам, слушая мистические легенды и истории прошлого, вы проникнетесь духом Чистых прудов и получите на память киношные снимки.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектурный коктейль Мясницкой

Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы. Вы узнаете историю возникновения и названия улицы, увидите самые яркие и необычные архитектурные творения: «Китайскую шкатулку», дом со львом, контору с исторической вывеской начала 20 века, палаты 17 века, усадьбы и доходные дома. Полюбуетесь фасадами и деталями, на которые раньше, возможно, не обращали внимания, и услышите, как кипела жизнь на изящной старинной улице.

Истории, легенды, масоны

Мы расскажем самые интересные легенды, связанные с домами Мясницкой и их жильцами. Где находится «Алмазный дом» и почему его владельца звали «бриллиантовым князем», что за привидение пугает всех по ночам, где проходили московские «масонские оргии», находилась «поганая лужа» и прячется «дом-неудачник»? Узнаете при встрече. А ещё научитесь распознавать масонские символы на зданиях и отыщете спрятанную во дворах репродукцию картины Маковского.

Секреты за фасадами

Свернув с парадной части Мясницкой, вы увидите другую сторону истории: узкие переулки и здания, сохранившие следы от пуль, богадельни и удивительные дворы. Мы проведём вас во двор уникального дома-коммуны, который жильцы называют ласково «Милюта». Расскажем о жизни в сквоте: кто, как и зачем заселял бывший доходный дом в центре Москвы, что здесь происходит сейчас. Покажем фотографии «внутренностей» дома и поделимся историями от местных обитателей. Колорит или абсурдность, современное искусство или вандализм? Именно здесь можно увидеть изнанку города, прочувствовать местами жуткую, мистическую, балабановскую атмосферу сквота и увидеть оригинальные инсталляции.

Фактурные локации и необычные заведения

На нашем маршруте получаются абсолютно киношные и разнообразные кадры: начиная от помпезной и роскошной Мясницкой, современного и стильного Кривоколенного переулка, который даже претендует на звание новых «Патриков» из-за растущего количества модных и необычных заведений, и завершая фактурными дворами-колодцами. Мы расскажем о наших любимых местах, а также поделимся лучшими ракурсами и поможем комфортно и свободно чувствовать себя перед камерой, чтобы получились атмосферные кадры.

Организационные детали