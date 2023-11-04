Прогуляться по парку со скульптурами и увидеть шедевры авангарда под увлекательные рассказы гида
Эта экскурсия — погружение в 20 век и его искусство.
Музеон и Новая Третьяковка идеально подходят для этого: в парке вы рассмотрите скульптуры советских мастеров авангарда и соцреализма, а в галерее познакомитесь с полотнами Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.
Музеон и Новая Третьяковка идеально подходят для этого: в парке вы рассмотрите скульптуры советских мастеров авангарда и соцреализма, а в галерее познакомитесь с полотнами Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по известному музею скульптур под открытым небом — Музеону. Услышите историю его появления и оцените нестандартные изваяния.
Затем отправимся в здание Новой Третьяковки, или бывший ЦДХ — Центральный дом художника. Здесь вы:
- Познакомитесь с художественными и скульптурными работами дореволюционных, советских и современных авторов
- Узнаете, почему авангард стал революцией в искусстве. Как создавалась гармония между линией и цветом. Как связаны картины и космос.
- Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сергей Коненков и другие творцы будут ждать вас в стенах Новой Третьяковки
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты в оплачиваются дополнительно и заранее — 500 руб. /чел.
- В стоимость входит право проведения экскурсии в галерее (2000 руб.)
- Возможно проведение экскурсии на иностранном языке за дополнительную плату, подробности уточняйте у гида
- По запросу проведём экскурсию для больших организованных групп, стоимость уточняйте у гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Музеон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1341 туриста
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском, хорватском и китайском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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