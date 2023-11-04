Новая Третьяковка и Музеон

Прогуляться по парку со скульптурами и увидеть шедевры авангарда под увлекательные рассказы гида

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Эта экскурсия — погружение в 20 век и его искусство.

Музеон и Новая Третьяковка идеально подходят для этого: в парке вы рассмотрите скульптуры советских мастеров авангарда и соцреализма, а в галерее познакомитесь с полотнами Кандинского, Малевича, Ларионова и других авангардистов. Мы обратим ваше внимание на любопытные детали и расскажем о творчестве и эпохе.
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Новая Третьяковка и Музеон
Ближайшие даты:
4
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ноя
7
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по известному музею скульптур под открытым небом — Музеону. Услышите историю его появления и оцените нестандартные изваяния.

Затем отправимся в здание Новой Третьяковки, или бывший ЦДХ — Центральный дом художника. Здесь вы:

  • Познакомитесь с художественными и скульптурными работами дореволюционных, советских и современных авторов
  • Узнаете, почему авангард стал революцией в искусстве. Как создавалась гармония между линией и цветом. Как связаны картины и космос.
  • Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сергей Коненков и другие творцы будут ждать вас в стенах Новой Третьяковки

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты в оплачиваются дополнительно и заранее — 500 руб. /чел.
  • В стоимость входит право проведения экскурсии в галерее (2000 руб.)
  • Возможно проведение экскурсии на иностранном языке за дополнительную плату, подробности уточняйте у гида
  • По запросу проведём экскурсию для больших организованных групп, стоимость уточняйте у гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Музеон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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