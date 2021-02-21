Ржев - Мемориал советскому солдату

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

22:30 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Ржев - Мемориал советскому солдату
Ржев - Мемориал советскому солдату
Ржев - Мемориал советскому солдату
Ржев - Мемориал советскому солдату

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная гора
  • Обелиск освободителям Ржева
  • Аллея героев
  • Cтарообрядческий Покровский храм
  • Мемориала Советскому солдату
  • Церкви Святого Луки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Во время программы вас ждет знакомство со старинным купеческим городом, его интересными уголками, рассказами о знаменитых жителях, традициями и страницами военной истории. Часть исторических застроек Ржева сохранилась, пережив ужасы Великой Отечественной войны, а с берега Волги открываются захватывающие виды на уютные улочки и сверкающие купола старинных храмов. Прогуливаясь по городу с гидом, вы услышите купеческие байки и местные легенды, узнаете об известных ржевитянах, посетите концерт органной музыки и побываете на Мемориале советскому солдату.

В рамках обзорной экскурсии «Ржев купеческий» вас ждет Соборная гора и смотровая площадка, старинные купеческие особняки и посещение старообрядческого Покровского храма. Интересно, что в конце 19 века больше половины населения Ржева относилась к старообрядцам.

Старинный Ржев считается одним из древнейших городов Руси и защитником земли русской. Располагаясь на пересечении торговых путей, Ржев веками противостоял натискам захватчиков – татаро-монголам, польским войскам, а затем и фашистской армии. Знаменитая «Ржевская битва» («Ржевский котел») принесла Ржеву звание города воинской славы.

В 2020 году имена «неизвестных солдат», отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны, были увековечены благодаря открытию Мемориала советскому солдату – военному памятнику 21 века.

В ходе обзорной экскурсии «Ржевская битва» вы увидите знаменитый Мемориал с 25-метровой фигурой солдата, Аллею героев и обелиск освободителям Ржева, а также посетите Музей военной истории, музей Поисковой работы и Мемориальный комплекс «Парк Мира».

Вы увидите, услышите и узнаете:

  • Какие прозвища были у местных купцов;
  • Почему левое и правое берега Волги получили имена князей Дмитрия и Федора;
  • Как хитрому купцу Астафию Долгополову удалось обмануть императрицу Екатерину II и Емельяна Пугачёва;
  • Кому был поставлен первый памятник в городе;
  • Как помогал спасать красный сапожок князя Владимира;
  • Как Ржев превратился в «столицу» Калининской железной дороги;
  • Про странные звуки, которые доносились из «чёртова дома»;
  • Кто такие ржевские турманы;
  • Кто из ржевских священников стал духовным отцом Н. В. Гоголя и как он связан с судьбой второго тома «Мертвых душ»;
  • Чем знаменита ржевская пастила и чем отличается ржевский пряник от других;
  • О местном изобретателе – часовщике Волоскове;
  • Как создавался Мемориал советскому солдату;
  • О создании мемориала «Парк Мира», который объединил места упокоения советских и немецких солдат;
  • О династии ржевских пиротехников;
  • Историю невероятного спасения последних ржевитян из заминированного старообрядческого храма (с экскурсией в Покровский храм).

Экскурсионный маршрут завершится в лютеранской церкви Святого Луки, где у вас будет возможность насладиться концертом органной музыки.

Программа

  • Обзорная экскурсия «Ржев купеческий»;
  • Обзорная экскурсия «Ржевская битва»;
  • Концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все билеты по программе Концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
Т
21 фев 2021
21 февраля ездила во Ржев. Экскурсия очень понравилась — удобные санитарные остановки, профессиональный и внимательный водитель Дмитрий, очень позитивный сопровождающий гид Сергей. В меру путевой информации, очень грамотно распределено время, всё успели! Концерт в кирхе — вишенка на торте. Большое спасибо!

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