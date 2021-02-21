Во время программы вас ждет знакомство со старинным купеческим городом, его интересными уголками, рассказами о знаменитых жителях, традициями и страницами военной истории. Часть исторических застроек Ржева сохранилась, пережив ужасы Великой Отечественной войны, а с берега Волги открываются захватывающие виды на уютные улочки и сверкающие купола старинных храмов. Прогуливаясь по городу с гидом, вы услышите купеческие байки и местные легенды, узнаете об известных ржевитянах, посетите концерт органной музыки и побываете на Мемориале советскому солдату.

В рамках обзорной экскурсии «Ржев купеческий» вас ждет Соборная гора и смотровая площадка, старинные купеческие особняки и посещение старообрядческого Покровского храма. Интересно, что в конце 19 века больше половины населения Ржева относилась к старообрядцам.

Старинный Ржев считается одним из древнейших городов Руси и защитником земли русской. Располагаясь на пересечении торговых путей, Ржев веками противостоял натискам захватчиков – татаро-монголам, польским войскам, а затем и фашистской армии. Знаменитая «Ржевская битва» («Ржевский котел») принесла Ржеву звание города воинской славы.

В 2020 году имена «неизвестных солдат», отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны, были увековечены благодаря открытию Мемориала советскому солдату – военному памятнику 21 века.

В ходе обзорной экскурсии «Ржевская битва» вы увидите знаменитый Мемориал с 25-метровой фигурой солдата, Аллею героев и обелиск освободителям Ржева, а также посетите Музей военной истории, музей Поисковой работы и Мемориальный комплекс «Парк Мира».

Вы увидите, услышите и узнаете:

Какие прозвища были у местных купцов;

Почему левое и правое берега Волги получили имена князей Дмитрия и Федора;

Как хитрому купцу Астафию Долгополову удалось обмануть императрицу Екатерину II и Емельяна Пугачёва;

Кому был поставлен первый памятник в городе;

Как помогал спасать красный сапожок князя Владимира;

Как Ржев превратился в «столицу» Калининской железной дороги;

Про странные звуки, которые доносились из «чёртова дома»;

Кто такие ржевские турманы;

Кто из ржевских священников стал духовным отцом Н. В. Гоголя и как он связан с судьбой второго тома «Мертвых душ»;

Чем знаменита ржевская пастила и чем отличается ржевский пряник от других;

О местном изобретателе – часовщике Волоскове;

Как создавался Мемориал советскому солдату;

О создании мемориала «Парк Мира», который объединил места упокоения советских и немецких солдат;

О династии ржевских пиротехников;

Историю невероятного спасения последних ржевитян из заминированного старообрядческого храма (с экскурсией в Покровский храм).

Экскурсионный маршрут завершится в лютеранской церкви Святого Луки, где у вас будет возможность насладиться концертом органной музыки.