Во время программы вас ждет знакомство со старинным купеческим городом, его интересными уголками, рассказами о знаменитых жителях, традициями и страницами военной истории. Часть исторических застроек Ржева сохранилась, пережив ужасы Великой Отечественной войны, а с берега Волги открываются захватывающие виды на уютные улочки и сверкающие купола старинных храмов. Прогуливаясь по городу с гидом, вы услышите купеческие байки и местные легенды, узнаете об известных ржевитянах, посетите концерт органной музыки и побываете на Мемориале советскому солдату.
В рамках обзорной экскурсии «Ржев купеческий» вас ждет Соборная гора и смотровая площадка, старинные купеческие особняки и посещение старообрядческого Покровского храма. Интересно, что в конце 19 века больше половины населения Ржева относилась к старообрядцам.
Старинный Ржев считается одним из древнейших городов Руси и защитником земли русской. Располагаясь на пересечении торговых путей, Ржев веками противостоял натискам захватчиков – татаро-монголам, польским войскам, а затем и фашистской армии. Знаменитая «Ржевская битва» («Ржевский котел») принесла Ржеву звание города воинской славы.
В 2020 году имена «неизвестных солдат», отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны, были увековечены благодаря открытию Мемориала советскому солдату – военному памятнику 21 века.
В ходе обзорной экскурсии «Ржевская битва» вы увидите знаменитый Мемориал с 25-метровой фигурой солдата, Аллею героев и обелиск освободителям Ржева, а также посетите Музей военной истории, музей Поисковой работы и Мемориальный комплекс «Парк Мира».
Вы увидите, услышите и узнаете:
Экскурсионный маршрут завершится в лютеранской церкви Святого Луки, где у вас будет возможность насладиться концертом органной музыки.