Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

19:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»

Что вас ожидает 🤩

  • Сергиев Посад
  • Блинный двор
  • Красная горка
  • Троице-Сергиева Лавра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию по историческим местам общественного питания Сергиева Посада с харчевнями, тарктирами, блинными балаганами и кухмистерскими с театрализованным купеческим чаепитием.

В Сергиевской кухмистерской вас ждет мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов, кухонная машинерия, кофе из желудей, домашнее ателье и демонстрация создания десерта по рецептам старинных кулинарных книг, а после экскурсии по городу – обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».

Эта программа познакомит вас с историей общественного питания в Сергиевом Посаде, связанной с популярностью Троице-Сергиевой Лавры. Благодаря большому потоку паломников за несколько веков в городе появилось множество постоялых дворов, трактиров и съестных лавок.

Прогуливаясь по старинным улочкам слобод Посада, вы узнаете:

  • о традициях странноприимного дома;
  • историю графини Татищевой и Майорского переулка;
  • что такое харчевный товар;
  • что такое кухмистерская;
  • почему блины называют Троицкими;
  • из какого пруда добывали лёд для хранения продуктов;
  • где в Лавре происходит засолка овощей;
  • что такое «золотая рота»;
  • где находилась кондитерская купца Белякова;
  • почему одна из башен Лавры называется Пивная;
  • чем выделялась пивная Джебладзе среди советских пивных;
  • как появился Пафнутиевский сад;
  • как Красная горка превратилась в яблоко раздора между Лаврой и городом;
  • как наказали монахов за плохо сваренный квас.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Показательные мастер-классы: театрализованное чаепитие по-купечески в «Сергиевской кухмистерской» с демонстрацией приготовления десерта по историческим рецептам
  • Созданию карамели ручной работы
  • Чаепитие с троицкими блинами и ландринами в гостиной кухмистерской
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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