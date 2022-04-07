Приглашаем вас на экскурсию по историческим местам общественного питания Сергиева Посада с харчевнями, тарктирами, блинными балаганами и кухмистерскими с театрализованным купеческим чаепитием.

В Сергиевской кухмистерской вас ждет мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов, кухонная машинерия, кофе из желудей, домашнее ателье и демонстрация создания десерта по рецептам старинных кулинарных книг, а после экскурсии по городу – обед в трапезной Лавры «Царские чертоги».

Эта программа познакомит вас с историей общественного питания в Сергиевом Посаде, связанной с популярностью Троице-Сергиевой Лавры. Благодаря большому потоку паломников за несколько веков в городе появилось множество постоялых дворов, трактиров и съестных лавок.

Прогуливаясь по старинным улочкам слобод Посада, вы узнаете: