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Этот маршрут — моя личная драгоценность. По выходным я люблю его повторять и всегда удивляюсь щемящей красоте в разные времена года. Вы увидите Москву на контрасте: и глянцевую, и неидеальную. А ещё сумеете понять москвичей и их образ жизни.



Маршрут понравился даже петербуржцам, у которых сложное отношение к столице, так что я смогу вас удивить!