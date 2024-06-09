Этот маршрут — моя личная драгоценность. По выходным я люблю его повторять и всегда удивляюсь щемящей красоте в разные времена года. Вы увидите Москву на контрасте: и глянцевую, и неидеальную. А ещё сумеете понять москвичей и их образ жизни.
Маршрут понравился даже петербуржцам, у которых сложное отношение к столице, так что я смогу вас удивить!
Маршрут понравился даже петербуржцам, у которых сложное отношение к столице, так что я смогу вас удивить!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Раф в моей любимой кофейне. Начнём знакомство со столицей с традиционного напитка москвичей. Обсудим, почему именно он так популярен.
- Центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко — нас будет интересовать архитектура здания в стиле русского модерна.
- Музей музыки и ЖК «Итальянский квартал».
- БЦ «Оружейный» и памятник М. Т. Калашникову, с которым приключился курьёзный случай.
- Дома и дворики на улице Малая Дмитровка: дом Фирганга (неожиданное граффити), дом А. В. Остроумовой (вспомним, какое научное открытие в нём было сделано), дом Шешкова, красивая терраса отеля Chekhoff и другие приятные уголки.
- Ссудная казна — настоящий сундук сокровищ в неорусском стиле.
- Улица Петровка, а на ней — лестница Эйфелевой башни, МОМА, территория Высоко-Петровского монастыря и подъём на колокольню (по желанию).
- Улица Неглинная, и там — доходный дом В. И. Фирсановой и Сандуновские бани.
- Здание МАРХИ на Рождественке.
О Москве в лицах
- Вы заново познакомитесь со столицей через истории обычных москвичей и городские анекдоты.
- Увидите город глазами местного жителя, который любит все его шероховатости и находит в них не недостатки, а изюминки.
- Услышите курьёзные истории, которые растопят предубеждение о «холодной Москве».
- По-настоящему прочувствуете город и заострите внимание на мелочах, которые покорят ваше сердце.
Кому подойдёт экскурсия
- Экскурсия подойдёт всем, даже москвичам, которые думают, что их уже ничем не удивить.
- Тем, кто приехал в Москву впервые, этот маршрут расскажет о городе не как о столице, а как о любимом месте сотен тысяч людей.
- Особенно жду на экскурсии петербуржцев, чтобы вместе побубукать на Москву, а потом влюбить вас в город!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются только напитки в кафе и подъём на колокольню (по желанию) — 100 руб. /чел.
- Рекомендуемый возраст детей — от 12 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Новослободская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Москве
Здравствуйте, меня зовут Софья! Мой любимый маршрут «куда глаза глядят» и желание заглянуть в каждый дворик и приоткрытые двери показали мне интересные московские закоулки и улочки! Недавно я вернулась изЗадать вопрос
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