За один вечерний час вы успеете главное — увидеть и прикоснуться к святая святых Москвы, к её сердцу.
Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место. Вы услышите бой курантов и увидите смену почётного караула.
Перед вами предстанут стены, башни и рубиновые звёзды Кремля, могила Неизвестного солдата и храм Василия Блаженного, Мавзолей и Лобное место. Вы услышите бой курантов и увидите смену почётного караула.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот. Об этой и других традициях я расскажу вам на экскурсии! Вы узнаете, что хотели построить на том месте, где сейчас стоит ГУМ, что спрятано под гранитной брусчаткой и куда делся фонтан, струи которого взмывали вверх на 26 метров.
Вы услышите:
- Об устройстве кремлёвских стен и о том, что представляют собой звёзды Кремля
- Истории казней и покушений на Красной площади
- Секреты сохранности тела Ленина
- Тайны монетного двора
- Где работал Сталин и работает Путин
- Как соколы, ястребы и полярные совы охраняют общественный порядок
- Где в Москве через плечо выбрасывают лишние деньги
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных затрат
в будние дни в 19:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|667 ₽
|Дети до 16 лет
|534 ₽
|Пенсионеры
|534 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 755 туристов
Меня зовут Сергей. Со студенческих лет люблю узнавать и собирать интересные факты и истории о любимом городе. Вначале делился своими знаниями только с друзьями, поэтому до сих пор мои экскурсии — это дружеские прогулки, на которых всегда царят яркие эмоции, позитивный настрой и живое общение. В наличии историческое образование, аккредитация Комитета по туризму города Москвы и всегда хорошее настроение.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 июня 2024
Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро.
Советую всем данную экскурсию.
Сергей супер!
Советую всем данную экскурсию.
Сергей супер!
С
Сергей
30 мая 2024
Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Гиду Сергею 5 баллов из 5. Узнал много новых интересных фактов. Рекомендую
Е
Елена
30 мая 2024
Мне очень понравилась экскурсия по Красной площади. Интересная подача общеизвестных фактов, использование фотографий и рисунков, удалось даже увидеть и подержать старые монеты. Незабываемые впечатления от Красной площади и экскурсии.
Т
Татьяна
28 мая 2024
Экскурсия очень понравилось. Спасибо большое.
Исторические факты сопровождались наглядным материалом (монеты, значки, иллюстрации). Организация экскурсии и комфортный стиль изложения позволили усвоить и воспринять интересные факты о вроде бы достаточно известном месте. Много узнали нового. Слушать одно удовольствие, очень советую!
Исторические факты сопровождались наглядным материалом (монеты, значки, иллюстрации). Организация экскурсии и комфортный стиль изложения позволили усвоить и воспринять интересные факты о вроде бы достаточно известном месте. Много узнали нового. Слушать одно удовольствие, очень советую!
Анастасия
26 мая 2024
Замечательная экскурсия! Динамичная, без суеты, с юмором, много интереснейших фактов о Красной площади, о которых никогда раньше не слышала. Очень интересный вспомогательный материал: фотографии, значки, монеты. Особенно понравилась дружелюбная и непринуждëннаяатмосфера в группе, которую создал гид Сергей. Обязательно пойду и на другие его экскурсии. Всем однозначно рекомендую, точно не пожалеете!
Дарья
25 мая 2024
Экскурсия просто огонь! Прошла на одном дыхании) Гиду Сергею от нашей дружной компании большой респект!!!
Жанна
24 мая 2024
Много раз была на Красной площади и не знала ее историю. Гид Сергей настолько увлекательно рассказывал и показывал, что сложилось впечатление что находишься на хорошей театральной постановке, с полным погружением в спектакль. Сергей очень тонко и с юмором проходится по основным историческим моментам связанным с Красной площадью. Эта экскурсия как глоток хорошего вина, а послевкусие остается надолго.
О
Ольга
24 мая 2024
Прекрасным майским солнечным вечером состоялась эта экскурсия. Если бы не вопросы к гиду по окончании, то вечерние огни зажечься могли и не успеть, было светло. Пока ждала начало, наблюдала, как
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