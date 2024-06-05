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две женщины у стены Исторического музея быстро переоделись в национальный киргизский костюм и убежали фотографироваться в Александровский сад, где мы их и обнаружили позднее в процессе экскурсии. Представила: а вдруг гид придет в костюме стрельца?! Так мы его в толпе не потеряем точно, подумалось мне. Но, конечно, этого не понадобилось. Сергей, как обычно, был на высоте (не первая экскурсия с ним) - и с организационной точки зрения (напоминание, встреча в понятном месте, наушники, хронометраж, комфортный темп и речи, и передвижения), и с точки зрения подачи, компоновки информации, расставления акцентов, подобранных иллюстраций. Эта экскурсия подойдет как подготовленным и искушенным людям, так и тем, кто хочет узнать историю главной площади страны и Кремля, но, например, не располагает большим ресурсом времени и при этом готов послушать занимательный, не перегруженный общеизвестными "штампованными" фактами и "байками" рассказ, увидеть различные особенности башен и стен, маковок церквей, понаблюдать за сменой почетного караула в Александровском саду.