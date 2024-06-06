Попасть в высотку мечтала давно, хожу мимо неё часто после работы. Гид - супер, мне не всех интересно слушать, поскольку и сама много знаю о городе. Подача - отличная, вид - невероятный! Сделаю подарок родителям и куплю теперь эту экскурсию для них. Рекомендую от всей души!