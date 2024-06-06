Сталинская высотка на Котельнической выделяется даже среди своих легендарных сестёр. Изящным силуэтом она приковывает взгляды сотен тысяч прохожих. Мы познакомимся с красавицей поближе: погуляем во дворе, заглянем в разные части здания.
А затем поднимемся в одну из жилых квартир, чтобы выпить чай, посплетничать о жильцах и насладиться панорамными видами Москвы.
А затем поднимемся в одну из жилых квартир, чтобы выпить чай, посплетничать о жильцах и насладиться панорамными видами Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся вокруг высотки и обсудим:
- Как соревновались в строительстве державы-антагонисты
- Где планировали возводить восьмую сталинскую высотку, и почему план не осуществился
- Привлекались ли к стройке тюремные заключённые
- Куда исчез главный прораб
- Где располагалась одна из первых парковок города и при чём тут тараканы
А также многое другое!
Затем отправимся в подъезд высотки: рассмотрим исторические детали и поднимемся в одну из жилых квартир (не волнуйтесь, работает лифт!). Попьём там ароматный чай, полюбуемся грандиозными видами из окна, послушаем мистические легенды, а также забавные истории о жильцах и немного — о Дворце Советов.
Организационные детали
Экскурсию проведёт гид из нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Котельнической набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 54 туристов
Мы — культурно-развлекательный и образовательный проект. Проводим туда, куда обычному человеку не попасть. Рассказываем и показываем историю и великолепие нашего города, забираясь на самые высокие точки и уникальные площадки столицы. Предлагаем экскурсии, лекции, винные дегустации, концерты и многое другое в самых необычных форматах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
6 июня 2024
Попасть в высотку мечтала давно, хожу мимо неё часто после работы. Гид - супер, мне не всех интересно слушать, поскольку и сама много знаю о городе. Подача - отличная, вид - невероятный! Сделаю подарок родителям и куплю теперь эту экскурсию для них. Рекомендую от всей души!
В
Валерия
2 июня 2024
Экскурсия понравилась: интересная информация, экскурсовод понятно подает информацию, без воды. великолепный вид из окна квартиры, вкусный чай и в целом приятная атмосфера. Рекомендую
Е
Елена
2 июня 2024
Отличная экскурсия! Гид хорошо,
и главное для меня: не скучно, изложила материал, ответила на все возникающие вопросы. Узнали много интересных подробностей, побывали в жилой квартире из которой открываются чудесные виды на центр города. Порекомендую всем эту экскурсию. И обязательно буду посещать другие маршруты этого проекта!
и главное для меня: не скучно, изложила материал, ответила на все возникающие вопросы. Узнали много интересных подробностей, побывали в жилой квартире из которой открываются чудесные виды на центр города. Порекомендую всем эту экскурсию. И обязательно буду посещать другие маршруты этого проекта!
М
Мария
21 мая 2024
Приятная экскурсия прогулка вокруг дома. И посещение квартиры, с видом на Кремль. Интересно было посмотреть на сталинские высотки изнутри
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