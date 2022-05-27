в среду и пятницу в 10:00

Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу

Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении аудиогида

На теплоходе вместимостью до 55 человек вы отправитесь в круговой маршрут до Морского канала.

В пути вас ждут не только панорамы портовой части и верфи, но и визитные карточки города: остров Канта, Музей Мирового океана, Рыбная деревня и др.

Аудиогид познакомит с историей города и строительства канала, а экипаж теплохода позаботится о том, чтобы прогулка прошла с комфортом.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь Петра I

Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кенигсберг. С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта, — с этого ракурса получаются отличные снимки!

Морской канал

Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем. Вы увидите сооружения порта, сохранившиеся со времен Ганзы, современные заводы мирового уровня, судостроительные предприятия и поселения у канала. Аудиогид дополнит увиденное рассказами о строительстве канала и любопытных гидротехнических решениях.

Маршрут

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Здание бывшей кёнигсбергской Торговой биржи
  • Исторический флот Музея Мирового океана
  • Мосты Медовый и Юбилейный, Двухъярусный мост
  • Калининградский морской торговый порт
  • Военные судостроительные верфи завода «Янтарь»
  • Калининградский морской канал

Организационные детали

  • Сопровождения гида не предполагается: на борту работает аудиогид
  • Прогулки проходят на судах «Ветерок» (при группе до 12 человек) и «Самбия» (при группе от 12 человек).
  • Начало и окончание на причале в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)
  • Прогулка может быть отменена из-за плохих погодных условий (оплата полностью возвращается)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале № 2 (Рыбная деревня)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и пятницу в 10:00

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