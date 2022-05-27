в среду и пятницу в 10:00

Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кенигсберг. С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта, — с этого ракурса получаются отличные снимки!
Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем. Вы увидите сооружения порта, сохранившиеся со времен Ганзы, современные заводы мирового уровня, судостроительные предприятия и поселения у канала. Аудиогид дополнит увиденное рассказами о строительстве канала и любопытных гидротехнических решениях.