17 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду с посещением ключевых мест, достопримечательностей 🏛️ и памятников познакомит Вас с уникальным образом города, в котором переплелись российская и немецкая культуры.
В экскурсию включено посещение Кафедрального собора (по желанию можно посетить концерт органной музыки), Музея "Бункер", исторического района Амалиенау, Королевских ворот.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билеты в музей бункер - 150 рублей
Начало и место завершения
🚩 В отеле, в котором проживает турист
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.