17 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду с посещением ключевых мест, достопримечательностей 🏛️ и памятников познакомит Вас с уникальным образом города, в котором переплелись российская и немецкая культуры.

В экскурсию включено посещение Кафедрального собора (по желанию можно посетить концерт органной музыки), Музея "Бункер", исторического района Амалиенау, Королевских ворот.