17 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Калининграду

4.8
17 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Калининграда
Предлагаем погрузиться в атмосферу немецко-русского Калининграда и посетить его главные достопримечательности 🏛️.

По городу будем перемещаться на машине и сделаем остановки, чтобы погулять у основных локаций.

За 4 часа посетим Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта, прусский район Амалиенау и посмотрим штаб-квартиру немцев в 1945 году в музее «Бункер».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду с посещением ключевых мест, достопримечательностей 🏛️ и памятников познакомит Вас с уникальным образом города, в котором переплелись российская и немецкая культуры.
В экскурсию включено посещение Кафедрального собора (по желанию можно посетить концерт органной музыки), Музея "Бункер", исторического района Амалиенау, Королевских ворот.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей бункер - 150 рублей
Начало и место завершения
🚩 В отеле, в котором проживает турист
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья П.
Илья П.
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17 отзывов оставили туристы

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