Тамара проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в мир прошлого

Балтийск — бывший Пиллау — город 🏙️ с богатой довоенной историей 📖 и не менее интересной современностью. Вы услышите, как в разные века здесь сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции. Раскроете подробности визита Петра I во время дипломатической миссии «Великое посольство» и узнаете, какую роль порт Пиллау сыграл во время Семилетней войны.

«Визитные карточки» Балтийска

Вы погуляете по Морскому бульвару, рассмотрите военные и гражданские корабли и увидите гавань, где стоял ледокол «Ермак». Найдете памятник Петру I, заглянете в Елизаветинский форт и посетите мемориальный комплекс, посвященный погибшим во время Второй мировой войны. Кроме того, оцените панораму Русской набережной и проникнетесь царящим в городе портовым духом.

Организационные детали

По желанию можно взять с собой геркулесовую крупу или белый хлеб, чтобы покормить лебедей.