Тамара проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие из Калининграда в Балтийск

Посетить самый западный город страны и увидеть его главные достопримечательности

Тамара
Тамара – Гид из Калининграда
Вы проедете по южной части Самбийского полуострова и познакомитесь с историей 📖, культурой и природными особенностями Калининградской области.

В Балтийске услышите о расположенной здесь военно-морской базе, отыщете знаменитые памятники и узнаете о связанных с городом ярких событиях и личностях.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 73006 570 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Путешествие из Калининграда в Балтийск
Путешествие из Калининграда в Балтийск

Что вас ожидает

Погружение в мир прошлого
Балтийск — бывший Пиллау — город 🏙️ с богатой довоенной историей 📖 и не менее интересной современностью. Вы услышите, как в разные века здесь сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции. Раскроете подробности визита Петра I во время дипломатической миссии «Великое посольство» и узнаете, какую роль порт Пиллау сыграл во время Семилетней войны.

«Визитные карточки» Балтийска
Вы погуляете по Морскому бульвару, рассмотрите военные и гражданские корабли и увидите гавань, где стоял ледокол «Ермак». Найдете памятник Петру I, заглянете в Елизаветинский форт и посетите мемориальный комплекс, посвященный погибшим во время Второй мировой войны. Кроме того, оцените панораму Русской набережной и проникнетесь царящим в городе портовым духом.

Организационные детали

По желанию можно взять с собой геркулесовую крупу или белый хлеб, чтобы покормить лебедей.

Начало и место завершения
🚩 от места вашего проживания
Путешествие из Калининграда в Балтийск
Путешествие из Калининграда в Балтийск
Путешествие из Калининграда в Балтийск
Путешествие из Калининграда в Балтийск
Путешествие из Калининграда в Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Меня зовут Тамара, я родилась и живу в Калининграде. С детства мечтала стать гидом: изучала историю и филологию, знакомилась с достопримечательностями Янтарного края, фотографировала всё и всех. Мечта сбылась — я стала профессиональным экскурсоводом, получила диплом и сертификат Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Мне посчастливилось много путешествовать по родной стране и миру. Но я точно знаю — лучше Калининграда города нет!
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Тамара проводит ещё 4 экскурсии

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