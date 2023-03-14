Авангардненько. Неформальный аудиогид по Новой Третьяковке

Открыть шедевры русского авангарда и соцреализма в сопровождении любопытных деталей и мемов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Авангард — это ново, ярко, не всегда понятно. За авангардом стоит непродолжительная, но насыщенная эпоха и неординарные личности.

С нашим аудиогидом вы оцените ключевые полотна авангардистов (а ещё соцреалистов) без сухих комментариев.

Об историческом контексте, смыслах и сюжетах вам расскажет современный человек, который разбирается не только в искусстве, но и в мемах.
Авангардненько. Неформальный аудиогид по Новой Третьяковке
Авангардненько. Неформальный аудиогид по Новой Третьяковке
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). А также смотрите на фотографии персоналий и картины, которых нет в Третьяковке, но без которых сложно понять то или иное произведение. Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. А ещё мы проверим ваши знания или интуицию: будет 12 тестовых вопросов. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

Ключевые полотна авангарда и соцреализма. Картины Малевича, Петрова-Водкина, Кандинского, Ларионова, Дейнеки и других художников. Революция подарила нам не только СССР, но и новое искусство. Русский авангард почитается во всём мире. Соцреализм нет, но без него сложно понять эпоху. Во время прослушивания вы узнаете:

  • Как авангардисты относились к иконам
  • От чего именно все были в шоке, когда Малевич презентовал свой квадрат, и что нашли под чёрной краской исследователи
  • Как относились друг к другу Малевич и Шагал
  • Как связаны непонятные творения Кандинского с религией (да, опять религия)
  • У кого из художников украли идею для #followmeto в Инстаграме
  • Как картина со Сталиным спасла жизнь Ворошилову
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид. Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.
  • Билет в Новую Третьяковку приобретается отдельно. Вы можете купить его на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Музеи
Ночные
Водные развлечения
Летние
В помещении
Новая Третьяковская галерея
Для студентов
Аудиогиды

Похожие туры из Москвы

За авангардом - в Новую Третьяковку
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Валерия
Валерия
5 отзывов
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в «-измах» и полюбить искусство 20 века
у Новой Третьяковки
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
8 500 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
2 часа
Квест
Организатор экскурсии Елена
Елена
6 отзывов
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Раскрыть секреты художников 20 века, распознать жанры живописи и пройти квест
в районе метро Октябрьская
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
6 500 за всё до 10 чел.
Билет в Новую Третьяковку
30 минут
Входной билет
Организатор экскурсии Третьяковская Галерея
Третьяковская Галерея
4 отзыва
Билет в Новую Третьяковку
Познакомиться с многообразием русского искусства 20 века в галерее на Крымском Валу
здание Новой Третьяковки на Крымском Валу
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
500 за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ