Авангард — это ново, ярко, не всегда понятно. За авангардом стоит непродолжительная, но насыщенная эпоха и неординарные личности. С нашим аудиогидом вы оцените ключевые полотна авангардистов (а ещё соцреалистов) без сухих комментариев. Об историческом контексте, смыслах и сюжетах вам расскажет современный человек, который разбирается не только в искусстве, но и в мемах.

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). А также смотрите на фотографии персоналий и картины, которых нет в Третьяковке, но без которых сложно понять то или иное произведение. Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. А ещё мы проверим ваши знания или интуицию: будет 12 тестовых вопросов. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

Ключевые полотна авангарда и соцреализма. Картины Малевича, Петрова-Водкина, Кандинского, Ларионова, Дейнеки и других художников. Революция подарила нам не только СССР, но и новое искусство. Русский авангард почитается во всём мире. Соцреализм нет, но без него сложно понять эпоху. Во время прослушивания вы узнаете:

Как авангардисты относились к иконам

От чего именно все были в шоке, когда Малевич презентовал свой квадрат, и что нашли под чёрной краской исследователи

Как относились друг к другу Малевич и Шагал

Как связаны непонятные творения Кандинского с религией (да, опять религия)

У кого из художников украли идею для #followmeto в Инстаграме

Как картина со Сталиным спасла жизнь Ворошилову

И многое другое!

Организационные детали

Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид. Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.