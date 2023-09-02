Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
сен
сен
сен
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Путевая экскурсия
По дороге к храму вы услышите историю его возведения. Узнаете, кто принимал участие в закладке собора и сколько денег было собрано пожертвованиями на его постройку. Гид расскажет о концепции храма, его устройстве и убранстве. И о символах, которые он таит: например, диаметр главного купола — 19,45 м, что соответствует году победы в Великой Отечественной войне.
Посещение Храма Вооружённых сил
В первую очередь вы побываете в Верхнем храме, четыре боковых придела которого посвящены святым покровителям войск. Увидите крупнейший в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный», великолепные барельефы и необычный пол.
Затем посетите Нижний храм, посвящённый крестителю Руси князю Владимиру. Здесь в центре внимания — украшенная мозаичными крестами купель, состоящая из трёх бассейнов с лестницами и подсветкой.
Осмотр комплекса «Дорога памяти»
Его длина — 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Вы увидите диорамы, интерактивные экраны и мультимедийные стенды, посвящённые тому времени.
Программа с таймингом
11:00 — отправление от ст. м. «Парк Победы»
12:30–15:30 — посещение Главного храма Вооружённых сил, самостоятельный осмотр комплекса «Дорога памяти», время на обед
15:30–16:00 — отъезд
16:30–17:00 — прибытие к ст. м. «Парк Победы»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Фотосъёмка разрешена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- СТ.М. «Парк Победы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.