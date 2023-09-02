Вы отправитесь на экскурсию в Главный храм Вооружённых сил России в парке «Патриот» — один из крупнейших православных храмов в мире. Его создавали лучшие мастера, а строительство символично завершилось 9 мая 2020 года. Вы узнаете историю собора и его особенности, изучите внутренние помещения и внешнюю отделку. А ещё прогуляетесь по мультимедийному комплексу «Дорога памяти».

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Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

По дороге к храму вы услышите историю его возведения. Узнаете, кто принимал участие в закладке собора и сколько денег было собрано пожертвованиями на его постройку. Гид расскажет о концепции храма, его устройстве и убранстве. И о символах, которые он таит: например, диаметр главного купола — 19,45 м, что соответствует году победы в Великой Отечественной войне.

Посещение Храма Вооружённых сил

В первую очередь вы побываете в Верхнем храме, четыре боковых придела которого посвящены святым покровителям войск. Увидите крупнейший в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный», великолепные барельефы и необычный пол.

Затем посетите Нижний храм, посвящённый крестителю Руси князю Владимиру. Здесь в центре внимания — украшенная мозаичными крестами купель, состоящая из трёх бассейнов с лестницами и подсветкой.

Осмотр комплекса «Дорога памяти»

Его длина — 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Вы увидите диорамы, интерактивные экраны и мультимедийные стенды, посвящённые тому времени.

Программа с таймингом

11:00 — отправление от ст. м. «Парк Победы»

12:30–15:30 — посещение Главного храма Вооружённых сил, самостоятельный осмотр комплекса «Дорога памяти», время на обед

15:30–16:00 — отъезд

16:30–17:00 — прибытие к ст. м. «Парк Победы»

Организационные детали