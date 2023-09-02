Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы

Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет

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Вы отправитесь на экскурсию в Главный храм Вооружённых сил России в парке «Патриот» — один из крупнейших православных храмов в мире. Его создавали лучшие мастера, а строительство символично завершилось 9 мая 2020 года. Вы узнаете историю собора и его особенности, изучите внутренние помещения и внешнюю отделку. А ещё прогуляетесь по мультимедийному комплексу «Дорога памяти».
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
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Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

По дороге к храму вы услышите историю его возведения. Узнаете, кто принимал участие в закладке собора и сколько денег было собрано пожертвованиями на его постройку. Гид расскажет о концепции храма, его устройстве и убранстве. И о символах, которые он таит: например, диаметр главного купола — 19,45 м, что соответствует году победы в Великой Отечественной войне.

Посещение Храма Вооружённых сил

В первую очередь вы побываете в Верхнем храме, четыре боковых придела которого посвящены святым покровителям войск. Увидите крупнейший в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный», великолепные барельефы и необычный пол.

Затем посетите Нижний храм, посвящённый крестителю Руси князю Владимиру. Здесь в центре внимания — украшенная мозаичными крестами купель, состоящая из трёх бассейнов с лестницами и подсветкой.

Осмотр комплекса «Дорога памяти»

Его длина — 1418 шагов. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Вы увидите диорамы, интерактивные экраны и мультимедийные стенды, посвящённые тому времени.

Программа с таймингом

11:00 — отправление от ст. м. «Парк Победы»
12:30–15:30 — посещение Главного храма Вооружённых сил, самостоятельный осмотр комплекса «Дорога памяти», время на обед
15:30–16:00 — отъезд
16:30–17:00 — прибытие к ст. м. «Парк Победы»

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Фотосъёмка разрешена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
СТ.М. «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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