Скандальные, революционные импрессионисты: когда-то публика называла их картины каракулями — а теперь каковы! С нашим аудиогидом вы познакомитесь с полотнами культовых художников, от Моне до Гогена, без потока терминов, дат и сухих комментариев. О личных драмах, смыслах и сюжетах картин вам расскажет человек, который разбирается не только в искусстве, но и в мемах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

В маршрут войдут 11 великих полотен великих бунтарей: Ван Гога, Матисса, Моне, Сезанна, Гогена, Ренуара. Вы узнаете, как молодые и дерзкие художники боролись с нафталиновыми академиками и бросали вызов широкой публике. В числе прочего разберемся:

как развитию импрессионизма поспособствовало получение алюминия;

действительно ли Ван Гог, который ассоциируется с жизнерадостными подсолнухами, на деле страдал глубокой депрессией. Пруфы тоже будут!

какого художника можно считать изобретателем фильтров и масок, которыми мы пользуемся в соцсетях;

почему поездка в Россию привела Анри Матисса в экстаз;

кем нужно быть, чтобы в 19 веке сбежать от жены и детей в Африку и завести молодую любовницу. Спойлер — Полем Гогеном.

Организационные детали