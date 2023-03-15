Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Наш подход
Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.
Что вас ожидает
Необычный, но очень удобный формат
Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.
А что смотреть-то будем?
В маршрут войдут 11 великих полотен великих бунтарей: Ван Гога, Матисса, Моне, Сезанна, Гогена, Ренуара. Вы узнаете, как молодые и дерзкие художники боролись с нафталиновыми академиками и бросали вызов широкой публике. В числе прочего разберемся:
как развитию импрессионизма поспособствовало получение алюминия;
действительно ли Ван Гог, который ассоциируется с жизнерадостными подсолнухами, на деле страдал глубокой депрессией. Пруфы тоже будут!
какого художника можно считать изобретателем фильтров и масок, которыми мы пользуемся в соцсетях;
почему поездка в Россию привела Анри Матисса в экстаз;
кем нужно быть, чтобы в 19 веке сбежать от жены и детей в Африку и завести молодую любовницу. Спойлер — Полем Гогеном.
Организационные детали
Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства
Билет на саму экспозицию нужно купить дополнительно в кассе или онлайн. Обратите внимание, вам нужен билет не в главное здание, а в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (на сайте указана просто Галерея).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Галерее импрессионистов на Волхонке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — Организатор в Москве
Привет! Мы сделали для вас нескучные электронные аудиогиды по музеям. Вы получите человеческую экскурсию без придыханий про толщину мазков и манеру их нанесения. Только топовые факты, современный язык и мемы 😎