Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов

Понять, в чем фишка картин Ван Гога, Моне и Матисса, в сопровождении любопытных деталей и мемов

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Скандальные, революционные импрессионисты: когда-то публика называла их картины каракулями — а теперь каковы! С нашим аудиогидом вы познакомитесь с полотнами культовых художников, от Моне до Гогена, без потока терминов, дат и сухих комментариев.

О личных драмах, смыслах и сюжетах картин вам расскажет человек, который разбирается не только в искусстве, но и в мемах.
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
Бунтари в Пушкинском. Неформальный аудиогид по галерее импрессионистов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал галереи вам нужен. Подходя к картине, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о ней (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в галерею? Можно слушать не выходя из дома — сами картины, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

В маршрут войдут 11 великих полотен великих бунтарей: Ван Гога, Матисса, Моне, Сезанна, Гогена, Ренуара. Вы узнаете, как молодые и дерзкие художники боролись с нафталиновыми академиками и бросали вызов широкой публике. В числе прочего разберемся:

  • как развитию импрессионизма поспособствовало получение алюминия;
  • действительно ли Ван Гог, который ассоциируется с жизнерадостными подсолнухами, на деле страдал глубокой депрессией. Пруфы тоже будут!
  • какого художника можно считать изобретателем фильтров и масок, которыми мы пользуемся в соцсетях;
  • почему поездка в Россию привела Анри Матисса в экстаз;
  • кем нужно быть, чтобы в 19 веке сбежать от жены и детей в Африку и завести молодую любовницу. Спойлер — Полем Гогеном.

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
  • Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в галерею компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства
  • Билет на саму экспозицию нужно купить дополнительно в кассе или онлайн. Обратите внимание, вам нужен билет не в главное здание, а в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (на сайте указана просто Галерея).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Галерее импрессионистов на Волхонке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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