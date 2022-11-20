Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Улочки Китай-города. Сначала мы пройдем через центральную часть Китай-города — одного из старейших районов Москвы. Вы познакомитесь с достопримечательностями колоритной Варварки: Гостиный двор, палаты бояр Романовых, храм Святой великомученицы Варвары и другие памятники старины откроют вам свои истории.
Парк «Зарядье» — вдоль и поперек. И вот мы в самом большом парке, созданном в Москве за последние полвека! Вы узнаете, как устроено «Зарядье», почему именно этот проект был реализован на месте бывшей гостиницы и что мешало его появлению. Увидите растения из разных климатических зон России, оцените, как природа соседствует с инновациями. И конечно, подниметесь на уникальный Парящий мост над Москвой-рекой.
Аттракцион «Полет над Россией/Москвой». После прогулки по парку вы окажетесь в «летающем кинотеатре» и совершите виртуальное путешествие над Москвой или Россией (зависит от сеанса медиа-кинотеатра). За 15 минут перед вами предстанут красоты с высоты птичьего полета: от куполов Храма Христа Спасителя до башен Кремля; или от Санкт-Петербурга до Курильских островов! И все это в сопровождении музыки и спецэффектов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Посещение медиа-аттракциона
Детям до 6 лет просмотр не рекомендуется. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении отвечающего за них совершеннолетнего лица, сидящего в соседнем кресле.
На сеанс допускаются посетители ростом от 120 до 195 см и весом не более 136 кг
Также на сеанс не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, посетители, страдающие от болезней сердца, болей в спине или шее, морской болезни, эпилепсии, повышенной чувствительности к вспышкам света, клаустрофобии.
во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!