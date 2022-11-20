во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30

Удивительно, что в одном из древнейших районов Москвы расположился самый инновационный парк столицы — Зарядье. Приглашаем вас исследовать этот шедевр ландшафтного искусства в группе до 10 человек. Вы откроете историю Зарядья, подниметесь на смотровые площадки, познакомитесь с памятниками Китай-города. А в конце совершите виртуальный полет над Москвой или Россией.

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Описание

Что вас ожидает

Улочки Китай-города. Сначала мы пройдем через центральную часть Китай-города — одного из старейших районов Москвы. Вы познакомитесь с достопримечательностями колоритной Варварки: Гостиный двор, палаты бояр Романовых, храм Святой великомученицы Варвары и другие памятники старины откроют вам свои истории.

Парк «Зарядье» — вдоль и поперек. И вот мы в самом большом парке, созданном в Москве за последние полвека! Вы узнаете, как устроено «Зарядье», почему именно этот проект был реализован на месте бывшей гостиницы и что мешало его появлению. Увидите растения из разных климатических зон России, оцените, как природа соседствует с инновациями. И конечно, подниметесь на уникальный Парящий мост над Москвой-рекой.

Аттракцион «Полет над Россией/Москвой». После прогулки по парку вы окажетесь в «летающем кинотеатре» и совершите виртуальное путешествие над Москвой или Россией (зависит от сеанса медиа-кинотеатра). За 15 минут перед вами предстанут красоты с высоты птичьего полета: от куполов Храма Христа Спасителя до башен Кремля; или от Санкт-Петербурга до Курильских островов! И все это в сопровождении музыки и спецэффектов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Посещение медиа-аттракциона